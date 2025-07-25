Пострадавшим при взрыве дома в Саратове окажут материальную поддержку

Власти Саратовской области окажут материальную помощь жителям дома, пострадавшим при взрыве. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.
«Пострадавшим гражданам будет оказана материальная поддержка из резервного фонда», — заявил Бусаргин. По словам главы области, выплаты будут произведены из резервного фонда после завершения всех необходимых процедур.
Ранее взрыв прогремел в жилой многоэтажке в Саратове. В результате чего погибли три человека. По имеющейся информации, более 30 квартир получили повреждения или были полностью разрушены. В результате инцидента погибли три человека. Кинологи продолжают работу на месте событий, под завалами могут еще находиться люди.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.