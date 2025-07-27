Стала известна судьба пропавших без вести после взрыва газа в Саратове

Граждане, считавшиеся пропавшими после взрыва газа в Саратове, вышли на связь
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Пропавшие в Саратове вышли на связь
Пропавшие в Саратове вышли на связь Фото:

Граждане, считавшиеся пропавшими без вести после взрыва газа в жилом доме на улице Блинова в Саратове, вышли на связь. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Саратовской области.

«Граждане, которые числились пропавшими, вышли на связь. В момент трагедии они не находились в доме», — сообщили в правительстве региона, передает ТАСС.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем telegram-канале сообщил, что вечером 27 июля завершен основной этап поисково-спасательных работ. Сейчас продолжается разбор обломков здания, а также вывоз строительного мусора. С 28 июля начнется обследование конструкций 4-го и 5-го подъездов пострадавшего дома.

По данным ГУ МЧС по Саратовской области, жильцам первых трех подъездов уже разрешено вернуться в квартиры. Мэр Саратова Михаил Исаев отметил, что эти подъезды признаны безопасными для проживания. В домах организовано временное водоснабжение, электроснабжение работает в штатном режиме.

Взрыв в жилом доме на улице Блинова в Саратове произошел днем 25 июля 2025 года, предположительно из-за утечки газа, что привело к обрушению одного из подъездов. По предварительным данным, погибли пять человек, несколько пострадавших были госпитализированы, а спасатели продолжали разбирать завалы и искать людей. По факту ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации оборудования.

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Граждане, считавшиеся пропавшими без вести после взрыва газа в жилом доме на улице Блинова в Саратове, вышли на связь. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Саратовской области. «Граждане, которые числились пропавшими, вышли на связь. В момент трагедии они не находились в доме», — сообщили в правительстве региона, передает ТАСС. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем telegram-канале сообщил, что вечером 27 июля завершен основной этап поисково-спасательных работ. Сейчас продолжается разбор обломков здания, а также вывоз строительного мусора. С 28 июля начнется обследование конструкций 4-го и 5-го подъездов пострадавшего дома. По данным ГУ МЧС по Саратовской области, жильцам первых трех подъездов уже разрешено вернуться в квартиры. Мэр Саратова Михаил Исаев отметил, что эти подъезды признаны безопасными для проживания. В домах организовано временное водоснабжение, электроснабжение работает в штатном режиме. Взрыв в жилом доме на улице Блинова в Саратове произошел днем 25 июля 2025 года, предположительно из-за утечки газа, что привело к обрушению одного из подъездов. По предварительным данным, погибли пять человек, несколько пострадавших были госпитализированы, а спасатели продолжали разбирать завалы и искать людей. По факту ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации оборудования.
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