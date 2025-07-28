28 июля 2025

Главный свердловский коммунист донес документы в избирком на выборы губернатора. Фото

Александр Ивачев представил документы на выборы губернатора Свердловской области
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Александр Ивачев сдал документы за день до закрытия регистрации
Александр Ивачев сдал документы за день до закрытия регистрации Фото:
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Выборы губернатора Свердловской области — 2025

На выборы губернатора Свердловской области представил документы зампредседателя регионального заксобрания от партии КПРФ Александр Ивачев. Он третьим из претендентов собрал 126 подписей депутатов и мэров в свою поддержку в рамках прохождения муниципального фильтра, сообщили в пресс-службе областного избиркома.

«29 июля представил документы для регистрации на досрочных выборах губернатора Свердловской области Александр Ивачев. В числе необходимых документов кандидат сдал листы поддержки с подписями депутатов и глав муниципальных образований — 126 подписей», — говорится в сообщении их telegram-канала.

В Совет Федерации он выдвинул депутатов заксобрания Евгения Букреева, Олега Гордеева и Римму Скоромохову. Документы будут проверять до 10 дней. Срок приема бумаг заканчивается 30 июля. Также муниципальный фильтр прошли врио свердловского губернатора Денис Паслер («Единая Россия») и депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»).

Предстоящие выборы губернатора региона пройдут с 12 по 14 сентября. Документы о выдвижении подали также депутат заксо Рант Краев («Новые люди»), Динамудин Садихов («Гражданская инициатива»), Александр Каптюг (ЛДПР) и юрист Иван Волков («Российский Общенародный Союз»).

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На выборы губернатора Свердловской области представил документы зампредседателя регионального заксобрания от партии КПРФ Александр Ивачев. Он третьим из претендентов собрал 126 подписей депутатов и мэров в свою поддержку в рамках прохождения муниципального фильтра, сообщили в пресс-службе областного избиркома. «29 июля представил документы для регистрации на досрочных выборах губернатора Свердловской области Александр Ивачев. В числе необходимых документов кандидат сдал листы поддержки с подписями депутатов и глав муниципальных образований — 126 подписей», — говорится в сообщении их telegram-канала. В Совет Федерации он выдвинул депутатов заксобрания Евгения Букреева, Олега Гордеева и Римму Скоромохову. Документы будут проверять до 10 дней. Срок приема бумаг заканчивается 30 июля. Также муниципальный фильтр прошли врио свердловского губернатора Денис Паслер («Единая Россия») и депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»). Предстоящие выборы губернатора региона пройдут с 12 по 14 сентября. Документы о выдвижении подали также депутат заксо Рант Краев («Новые люди»), Динамудин Садихов («Гражданская инициатива»), Александр Каптюг (ЛДПР) и юрист Иван Волков («Российский Общенародный Союз»).
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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