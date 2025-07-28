На выборы губернатора Свердловской области представил документы зампредседателя регионального заксобрания от партии КПРФ Александр Ивачев. Он третьим из претендентов собрал 126 подписей депутатов и мэров в свою поддержку в рамках прохождения муниципального фильтра, сообщили в пресс-службе областного избиркома.
«29 июля представил документы для регистрации на досрочных выборах губернатора Свердловской области Александр Ивачев. В числе необходимых документов кандидат сдал листы поддержки с подписями депутатов и глав муниципальных образований — 126 подписей», — говорится в сообщении их telegram-канала.
В Совет Федерации он выдвинул депутатов заксобрания Евгения Букреева, Олега Гордеева и Римму Скоромохову. Документы будут проверять до 10 дней. Срок приема бумаг заканчивается 30 июля. Также муниципальный фильтр прошли врио свердловского губернатора Денис Паслер («Единая Россия») и депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»).
Предстоящие выборы губернатора региона пройдут с 12 по 14 сентября. Документы о выдвижении подали также депутат заксо Рант Краев («Новые люди»), Динамудин Садихов («Гражданская инициатива»), Александр Каптюг (ЛДПР) и юрист Иван Волков («Российский Общенародный Союз»).
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