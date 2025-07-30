Депутат Госдумы Лантратова поддержала родительский контроль за детьми в сети

30 июля 2025 в 09:00 Размер текста - 17 +

Яна Лантратова считает, что защита ребенка в интернете является проявлением родительской любви Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутат Государственной Думы Яна Лантратова выступила в поддержку контроля за детьми в интернете. Как сообщила URA.RU Лантратова, контроль является проявлением родительской любви к ребенку. «Я давно занимаюсь этой проблемой, и то, что я вижу, вызывает тревогу: более трети подростков 11—14 лет проводят в интернете по 6—8 часов в день, 40% младших школьников — по 3—5 часов, а уже в 5—6 лет у большинства детей появляются свои гаджеты. Ребенок со смартфоном — уже не исключение, а норма. Но сеть — это не только игры и мультики. Это суицидальные группы, кибербуллинг, деструктивные челленджи, пропаганда насилия и ЛГБТ. А у нас до сих пор нет четкого определения „кибербуллинга“ в законе, не говоря уже о механизмах защиты», — считает Лантратова. По словам депутата, современные дети социализируются в интернете, а не на детской площадке. Они не умеют противостоять манипуляциям — и взрослые часто тоже. Многие родители и педагоги просто не понимают, с чем сталкиваются дети. Они не знают, как понять, что ребенок в беде, и что делать, если он уже вовлечен в деструктивное движение. Лантратова уверена, что особенно страшно, когда детей вовлекают в онлайн-казино и азартные игры. Там не просто развлечение — там мошеннические схемы, вербовка, психологическое давление. Ребенок, попавший в «игровое безумие», может закончить это психологическим срывом, долгами, стать жертвой шантажа или даже совершить попытку суицида. Формирование зависимости — реальная угроза, и она растет с каждым днем. «В связи с этим мной был запущен проект „Дети в интернете“, который действует уже в более чем 20 регионах. Его цель — обучить родителей, объяснить, как устроен цифровой мир и как его контролировать. Государство может создать инструменты, но только родители могут быть рядом в нужный момент. Защита ребенка в интернете — это не слежка, а любовь, внимание и забота», — заявила Лантратова. Недавний опрос показал: 66% россиян поддерживают родительский контроль за детьми и пожилыми людьми в сети. Большинство респондентов считают, что следует устанавливать ограничения на сайты с контентом для взрослых, в том числе онлайн-казино и другие азартные игры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат Государственной Думы Яна Лантратова выступила в поддержку контроля за детьми в интернете. Как сообщила URA.RU Лантратова, контроль является проявлением родительской любви к ребенку. «Я давно занимаюсь этой проблемой, и то, что я вижу, вызывает тревогу: более трети подростков 11—14 лет проводят в интернете по 6—8 часов в день, 40% младших школьников — по 3—5 часов, а уже в 5—6 лет у большинства детей появляются свои гаджеты. Ребенок со смартфоном — уже не исключение, а норма. Но сеть — это не только игры и мультики. Это суицидальные группы, кибербуллинг, деструктивные челленджи, пропаганда насилия и ЛГБТ. А у нас до сих пор нет четкого определения „кибербуллинга“ в законе, не говоря уже о механизмах защиты», — считает Лантратова. По словам депутата, современные дети социализируются в интернете, а не на детской площадке. Они не умеют противостоять манипуляциям — и взрослые часто тоже. Многие родители и педагоги просто не понимают, с чем сталкиваются дети. Они не знают, как понять, что ребенок в беде, и что делать, если он уже вовлечен в деструктивное движение. Лантратова уверена, что особенно страшно, когда детей вовлекают в онлайн-казино и азартные игры. Там не просто развлечение — там мошеннические схемы, вербовка, психологическое давление. Ребенок, попавший в «игровое безумие», может закончить это психологическим срывом, долгами, стать жертвой шантажа или даже совершить попытку суицида. Формирование зависимости — реальная угроза, и она растет с каждым днем. «В связи с этим мной был запущен проект „Дети в интернете“, который действует уже в более чем 20 регионах. Его цель — обучить родителей, объяснить, как устроен цифровой мир и как его контролировать. Государство может создать инструменты, но только родители могут быть рядом в нужный момент. Защита ребенка в интернете — это не слежка, а любовь, внимание и забота», — заявила Лантратова. Недавний опрос показал: 66% россиян поддерживают родительский контроль за детьми и пожилыми людьми в сети. Большинство респондентов считают, что следует устанавливать ограничения на сайты с контентом для взрослых, в том числе онлайн-казино и другие азартные игры.