Запретить все: россияне хотят ограничить доступ к сайтам для взрослых и онлайн-казино

За введение родительского контроля в интернете выступили 66% опрошенных россиян. Большинство из респондентов считают, что необходимо установить запрет к сайтам для взрослых и онлайн-казино. Это следует из данных опроса, который проводился в мае 2025 года среди читателей портала Hi-Tech Mail.
«Больше половины россиян (66%) выступают за родительский контроль детей и пожилых родственников в интернете. <...> Большинство респондентов считают, что следует устанавливать ограничения на сайты с контентом для взрослых (в том числе онлайн-казино и другие азартные игры) — так ответили 61% пользователей», — следует из данных опроса, опубликованных на сайте Hi-Tech Mail. Отмечается, что в опросе приняли участие 8,2 тысячи человек.
Согласно результатам опроса, 28% участников высказались за введение ограничений на входящие звонки с неизвестных номеров, а 11% выступили за блокировку доступа к маркетплейсам. Около 80% респондентов утверждают, что их родственники знакомы со всеми основными способами противодействия мошенничеству и соблюдают правила кибербезопасности. В то же время четверть опрошенных сообщили, что их близкие уже сталкивались с телефонным мошенничеством, 5% сталкивались с кибератаками через мессенджеры, а 4% — в онлайн-играх. При этом 66% отметили, что им удалось своевременно распознать попытку обмана.
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