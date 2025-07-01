Как выгоднее купить валюту на бирже

Покупка иностранной валюты через брокерский счет на бирже, как правило, выгоднее, чем в банке, поскольку на бирже предлагается курс, максимально приближенный к рыночному. Об этом рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.
Эксперт уточнил, что банки обычно устанавливают собственную маржу на операции с валютой, что делает их предложения менее привлекательными для клиентов. В то же время при покупке валюты через биржу подобная наценка отсутствует, а у брокеров, как правило, не возникает проблем с наличием нужной суммы. «Если вы обладаете суммой в районе 100 или даже 1000 долларов, то здесь не стоит говорить о реальной марже даже на биржевой площадке, доступ к которой может быть реализован через посредника», — сообщил Гиринский агентству «Прайм»
Он также отметил, что приобретение валюты на бирже возможно только через посредников — брокерские компании. При этом клиентам необходимо учитывать условия открытия и ведения брокерского счета: в ряде случаев могут устанавливаться ограничения на сроки вывода средств без комиссии или минимальный объем сделки. Эксперт посоветовал внимательно изучать условия работы выбранного брокера перед совершением покупки валюты.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.