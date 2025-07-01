Как выгоднее купить валюту на бирже

Экономист Гиринский заявил о возможности купить доллары на бирже с выгодой
© Служба новостей «URA.RU»
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Приобретение валюты на бирже возможно только через посредников
Приобретение валюты на бирже возможно только через посредников Фото:

Покупка иностранной валюты через брокерский счет на бирже, как правило, выгоднее, чем в банке, поскольку на бирже предлагается курс, максимально приближенный к рыночному. Об этом рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Эксперт уточнил, что банки обычно устанавливают собственную маржу на операции с валютой, что делает их предложения менее привлекательными для клиентов. В то же время при покупке валюты через биржу подобная наценка отсутствует, а у брокеров, как правило, не возникает проблем с наличием нужной суммы. «Если вы обладаете суммой в районе 100 или даже 1000 долларов, то здесь не стоит говорить о реальной марже даже на биржевой площадке, доступ к которой может быть реализован через посредника», — сообщил Гиринский агентству «Прайм»

Он также отметил, что приобретение валюты на бирже возможно только через посредников — брокерские компании. При этом клиентам необходимо учитывать условия открытия и ведения брокерского счета: в ряде случаев могут устанавливаться ограничения на сроки вывода средств без комиссии или минимальный объем сделки. Эксперт посоветовал внимательно изучать условия работы выбранного брокера перед совершением покупки валюты.

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Покупка иностранной валюты через брокерский счет на бирже, как правило, выгоднее, чем в банке, поскольку на бирже предлагается курс, максимально приближенный к рыночному. Об этом рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. Эксперт уточнил, что банки обычно устанавливают собственную маржу на операции с валютой, что делает их предложения менее привлекательными для клиентов. В то же время при покупке валюты через биржу подобная наценка отсутствует, а у брокеров, как правило, не возникает проблем с наличием нужной суммы. «Если вы обладаете суммой в районе 100 или даже 1000 долларов, то здесь не стоит говорить о реальной марже даже на биржевой площадке, доступ к которой может быть реализован через посредника», — сообщил Гиринский агентству «Прайм» Он также отметил, что приобретение валюты на бирже возможно только через посредников — брокерские компании. При этом клиентам необходимо учитывать условия открытия и ведения брокерского счета: в ряде случаев могут устанавливаться ограничения на сроки вывода средств без комиссии или минимальный объем сделки. Эксперт посоветовал внимательно изучать условия работы выбранного брокера перед совершением покупки валюты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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