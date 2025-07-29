Очереди в банкомат и проблемы с такси: как живут свердловчане без мобильного интернета

Жители Новоуральска (Свердловская область) уже неделю живут с отключенным мобильным интернетом. В городе невозможно нормально заказать такси, доставку продуктов и забрать заказы с маркетплейсов, рассказал URA.RU местный житель.
«Такси приходится заказывать из дома через Wi-Fi. Но проблема в том, что водители не могут получить заказ. Им приходится ехать в отдаленный район города, где связь более-менее ловит, принимать заявку там и только после этого ехать за пассажиром», — поделился читатель.
Также из-за проблем с мобильным интернетом люди не могут оформить заказ из «Пятерочки», снять деньги в банкомате. «Пару дней назад в одном из банкоматов можно было получить наличные, там сразу выстроилась длинная очередь», — рассказал собеседник.
Другая жительница писала в соцсетях, что забыла положить деньги на карту «Озон», поэтому из пункта выдачи заказов ей пришлось бежать домой, класть деньги с помощью Wi-Fi, а потом снова идти на ПВЗ. «Похудела и заказ получила, но не поумнела», — отшучивается женщина.
Больше всего неудобства испытывают те, у кого дома нет Wi-Fi. «У меня только мобильный [интернет]. Всегда его хватало. Сейчас ни в банки не зайти, ни сигналку отследить, ни оплатить ЖКХ, ни продать что-то», — жалуется мужчина. Кто-то даже призывает земляков, которые живут на 1-3 этажах, и владельцев бизнесов открывать доступ к своему Wi-Fi, чтобы другие могли воспользоваться. «Давайте помогать друг другу», — призывает местный житель.
Мобильные операторы поясняют, что ограничения интернета и голосовой связи обусловлены мерами безопасности. Этот факт 29 июля подтвердила и региональная антитеррористическая комиссия. Свердловчанам советуют брать с собой наличные и скачивать офлайн-карты.
URA.RU обратилось за комментарием к мэру Новоуральска Вячеславу Тюменцеву, он на звонок не ответил. Также был отправлен запрос, ответ ожидается.
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