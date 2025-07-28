Свердловчанам раскрыли, почему пропадает мобильный интернет

Мобильный интернет по всей Свердловской области пропадает по независящим от операторов причинам. Корреспондент URA.RU попросил компании прокомментировать участившиеся сбои в подключении абонентов.
«Сейчас в регионе могут наблюдаться сложности в работе мобильного интернета. Трудности возникли по независящим от нас причинам», — пояснили в пресс-службе «МегаФона».
27 июля жители Новоуральска жаловались, на перебои в работе интернета. Некорректно отображались и страницы некоторых приложений, а также проблемы фиксировались на стороне ТВ.
В компании T2 (ранее — Tele2), однако, заявили, что интернет для их пользователей может работать со сбоями из-за плановых работ по улучшению качества связи. По их данным, в Екатеринбурге также фиксируют проблемы с подключением.
Кроме того, операторы порекомендовали пользователям подключаться к Wi-Fi. В пресс-службе «Билайна» ответили, что не могут влиять на проблемы с загрузкой. «Следим за ситуацией и надеемся, что скоро все заработает как обычно», — добавили там.
Также с просьбой о комментарии направлены запросы операторам «МТС» и «Мотив». Ответы ожидаются и будут опубликованы, как только поступят.
Ранее URA.RU рассказывало, что свердловчане столкнулись с массовыми проблемами в интернет-подключении. Резкий всплеск жалоб пользователей на работу сети произошел 22 июля в 02:00 по местному времени.
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