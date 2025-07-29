В Челябинске продолжают расширять сети ливневок, чтобы избежать подтоплений

В Челябинске расширяют сеть ливневой канализации, что позволит избежать подтопления территории. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации. Активные работы ведутся в трех точках.
«На трех очагах подтоплений обустраивают дополнительные отводы воды», — уточнили в пресс-службе городской мэрии. Речь идет об улице Молодогвардейцев, первой Пятилетки и Валдайской, где прошедшие ливни вскрыли проблемы с отводом воды.
По распоряжению главы Челябинска Алексея Лошкина на улице Молодогвардейцев вблизи дома № 17 сотрудники МКУ «ЭВИС» осуществляют прокладку новых ливневых коммуникаций и устанавливают дополнительные водоприемные решетки. Принятые меры направлены на существенное улучшение ситуации в этом районе.
На улице Первая Пятилетка рабочая бригада проводит промывку и очистку ливневых сетей в районе трамвайного депо № 1. По завершении этих мероприятий здесь также планируется установка дополнительных дождеприемных решеток. Аналогичные работы ведутся и на улице Валдайской, где специалисты монтируют дополнительный трубопровод, предназначенный для аварийного отвода воды. Все мероприятия будут завершены в ближайшие дни.
Тема регулярной прочистки ливневых канализаций поднимается на каждом аппаратном совещании, глава города лично отслеживает результаты работы. В минувшие дни были завершены работы на эстонских болотах, где уровень воды после прочистки давно забитых труб существенно снизился. Лошкин поручил оперативно принять меры для ликвидации подтоплений других территорий.
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