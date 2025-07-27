В Челябинске до конца дня ликвидируют подтопление двух проблемных участков

В Челябинске до конца дня придумают решение проблемы с подтоплением двух участков: на улицах Первой Пятилетки и Валдайской. Соответствующие поручения уже дал мэр города Алексей Лошкин.
«Специалисты уже выехали на улицу Первой Пятилетки, где произошло подтопление трамвайных путей. По требованию главы города Алексея Лошкина до конца дня будет проработано техническое решение, которое позволит минимизировать скопление воды на этой территории в будущем», — уточнили в пресс-службе администрации Челябинска.
В пресс-службе мэрии подчеркнули, что принятое решение будет исполнено в кратчайшие сроки. С утра из-за затяжных ливней в этой локации были подтоплены трамвайные пути, маршруты общественного транспорта временно направили в объезд. Сейчас движение трамваев уже восстановлено.
Такое же поручение — разработать решение и внедрить в минимальные сроки — было дано также специалистам МКУ «ЭВИС». Они должны уже сегодня придумать, как отвести воду из другой точки регулярного подтопления на улице Валдайской.
Лошкин активизировал работу профильных замов и глав районов по прочистке ливневок еще в марте, перед первыми весенними паводками. Особое внимание он потребовал уделить отводу воды от частного сектора. Большая работа была проведена по осушению территории эстонских болот в Ленинском районе — там прочищали трубу ливневки больше 20 лет назад, за эти годы она полностью забилась мусором и илом. После аккуратной очистки с применением спецтехники и помощи местных жителей, которые предоставили для работ территорию частного домовладения, вода начала беспрепятственно отходить в предназначенные для нее трубы.
Тема регулярной прочистки ливневых канализаций поднимается на каждом аппаратном совещании, глава города лично отслеживает результаты работы. В данный момент мэр города оценил ситуацию как удовлетворительную.
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