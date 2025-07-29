Что такое 100% пошлины США, которыми Трамп пытается угрожать России, и опасны ли они для страны

Президент США Дональд Трамп ужесточил свои требования к России: срок для достижения мира по Украине он сократил с 50 до 10–12 дней и пригрозил «беспрецедентными» санкциями. Под угрозой — не только сама Россия, но и все ключевые покупатели российских энергоресурсов. Подробнее о том, как такое решение повлияет на экономику России, мировые рынки и геополитическую обстановку, насколько реальны угрозы Трампа и как реагирует на них Москва — в материале URA.RU.
Сокращение сроков
Дональд Трамп 28 июля радикально изменил свои требования к России: вместо ранее названных 50 дней на достижение перемирия по Украине Москва получила лишь 10–12 дней. Если никаких явных шагов к миру не будет, США пригрозили ввести «жесткие санкции» и 100-процентные тарифы, причем не только против России, но и против всех стран, покупающих у нее нефть и газ.
По всей видимости, сокращение сроков стало реакцией Трампа на отсутствие дипломатических успехов. Американский лидер заявил, что не видит прогресса и считает дальнейшее ожидание бессмысленным. Эксперты указывают, что это типичная стратегия Трампа — «игра на нервах» и формирование переговорного давления как на Россию, так и на ее крупнейших партнеров: Китай, Индию, Турцию и другие.
Причины ужесточения риторики
Причины резкого сокращения «окна» для переговоров заключаются сразу в нескольких факторах:
- Динамика на Украине. Запад опасается усиления российской позиции на фронте (например, возможного контроля над Покровском), стремится развернуть ситуацию переговорами.
- Давление на Китай и Индию. США сигнализируют партнерам России о цене дальнейшего сотрудничества с Москвой.
Кроме того, на фоне заявленного торгового соглашения США с ЕС и параллельных «послаблений» для европейской продукции, Трамп стремится оказать давление уже не только на Россию, но и на азиатские страны.
Возможны ли сами 100% пошлины
Пока большинство экспертов считает реальное введение 100% пошлин маловероятным:
- Экономисты отмечают, что торговля между Россией и США и так близка к нулю – основные риски ложатся на страны-партнеры России.
- Китай и Индия — главные импортеры российской нефти. На них приходится до 80–85% экспорта. Для их экономик американский рынок важнейший, однако и российские энергоресурсы им заменить крайне сложно.
- Обход санкций. Китай уже выработал схемы обхода западных ограничений (например, с иранской нефтью). Индия, хотя и более осторожна, публично может согласиться, но сохранит бизнес с Россией “в тени”.
- Потенциальный эффект. При введении столь жестких пошлин мировая экономика практически гарантированно погрузится в кризис: вырастут цены на нефть, появятся дефициты и инфляция в США, ЕС и других западных странах.
Варианты развития событий и сценарии для России
Эксперты выделяют четыре основных варианта развития — как для России, так и для мира в целом:
1. Полный отказ партнеров от российской нефти
Если Китай, Индия и другие крупнейшие партнеры подчинятся давлению США, России придется резко сократить добычу и экспорт. Потери для бюджета могут составить до 20% годовых доходов. Мировой рынок при этом будет испытывать острый дефицит энергоресурсов.
2. Частичный отказ — скидки и «теневые» поставки
Партнеры России согласятся на формальное снижение поставок или попросят значительных скидок, ссылаясь на угрозу вторичных пошлин. Это снизит доходы России, но не катастрофически. Остальная часть нефти будет реализовываться через «серые» маршруты и схемы, увеличив логистические издержки отечественных компаний.
3. Игнорирование пошлин крупными импортерами
Китай, Турция, Индия найдут пути обхода американских санкций, а торговая война между США и Китаем только усилится. В этом случае Россия может минимизировать потери, а США рискуют столкнуться с дефицитом товаров, ростом цен и опровержением репутации «мирового лидера».
4. Блеф и переговорная игра
Многие эксперты уверены, что угроза пошлин в 100% носит пиар-характер. Трамп использует ее как инструмент давления на Россию и одновременно на Китай/Индию, чтобы добиться уступок и политических очков, не вдаваясь в реальные рестрикции. Вероятнее всего, за угрозами последуют «исключения», индивидуальные договоренности и очередные «отсрочки».
Последствия для российской экономики
- В случае максимального ухудшения (отказа Китая и Индии) — бюджет лишится до 18–20% доходов.
- Более вероятный сценарий — сохранение экспорта на сниженных объемах или повышение скидок по нефти, что приведет к умеренному снижению поступлений.
- Мировые цены на нефть при этом резко вырастут, частично компенсируя выпавшие доходы.
- Россия все больше будет переходить на “серые” схемы экспорта, новые логистические маршруты и партнеров из числа стран, не поддерживающих санкционное давление.
Кто пострадает больше
Практически единодушно эксперты считают, что такие экстремальные пошлины ударят по всем — в первую очередь, по самим Соединенным Штатам и их союзникам:
- США рискуют столкнуться с дефицитом и подорожанием почти на все потребительские товары (особенно из Китая, Индии, Турции).
- Резкое сокращение поставок российской нефти на мировой рынок мгновенно вызовет рост цен на бензин и инфляцию в США.
Реакция России
В Москве угрозы Трампа в основном воспринимают спокойно и сдержанно. Власти и эксперты констатируют: подобные «сроки» и запугивания рассчитываются для внутреннего американского политического рынка, а не для реального изменения политического курса России. Как отмечают в Совете Федерации, Москва будет исходить из национальных интересов, не поддаваясь давлению. Более того, российская сторона уверена, что даже в случае введения новых мер последствия для России окажутся несопоставимо меньшими, чем для мировой экономики в целом.
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