Европейские политики и аналитики, а также представители Украины недовольны угрозой президента США Дональда Трампа о введении 100%-ных пошлин для Москвы и ее экономических партнеров, если та в течение 50-ти дней не достигнет мира с Киевом. В Евросоюзе рассчитывали на более решительные действия со стороны американского лидера. Однако по данным Spiegel, эти санкции вряд ли скажутся на экономике РФ. Что сказали на Западе насчет новых антироссийских ограничений — в материале URA.RU.
Каллас не понравилось 50-дневное ожидание возможного введения санкций
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас положительно отнеслась к предложению Белого дома об установлении временных рамок для России и Украины по достижению мира. Вместе с тем она подчеркнула, что 50 дней — это слишком долгий срок. Ведь за это время может снизиться «эффективность давления на Москву».
Каллас также акцентировала внимание на значимости участия Вашингтона в поиске путей разрешения конфликта и предоставлении Киеву военной помощи. В частности, нескольких зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и другого оружия большой дальности, о начале поставок которых американский лидер сообщил 14 июля.
Хитрый ход Трампа: ответственность за затягивание конфликта переброшена на Европу
CNN
Предпринятые лидером Штатов санкционные меры говорят о кардинальном изменении в его подходе к решению украинского конфликта. Отмечается, что Дональд Трамп с момента вступления в текущую должность старался держаться в стороне от этой ситуации и даже при выступлении в Овальном кабинете подчеркивал, что не считает себя ответственным за затягивание кризиса.
Поэтому, продавая оружие государствам Европы вместо прямых поставок Украине, Трамп хочет избежать обвинений в нарушении своего предвыборного обещания по сокращению американского участия на фронте. Кроме того, как заявил автор материала, продажа оружия может принести Вашингтону экономическую выгоду — стоимость одного ЗРК Patriot равна примерно одному миллиарду долларов.
BBC
Несмотря на то, что Трамп по-прежнему настаивает на том, что финансирование военных поставок Киеву не должно ложиться на плечи США, в его отношении к европейским союзникам отмечается необычно доброжелательный тон. При этом ранее, как говорится в материале, лидер Штатов критиковал партнеров из ЕС.
Reuters
В случае реализации заявлений Дональда Трампа о введении вторичных санкций в отношении России это станет значительным изменением в подходе Запада к решению политических вопросов. Сейчас законодатели в США продвигают законопроект, предусматривающий возможность введения подобных ограничений против стран, покупающих российскую нефть.
Однако слова о предоставлении 50-дневного льготного периода инвесторы в России восприняли позитивно. На данный момент курс рубля восстановился, а основные фондовые индексы растут, отметили в Reuters.
Le Figaro
Новый подход к решению конфликтов говорит о существенном изменении политики Дональда Трампа. Как отметил французский генерал Франсуа Шованси, до текущего момента американская администрация не одобряла новых военных поставок — отправлялись только те виды вооружений, которые были согласованы еще при президентстве Джо Байдена, говорится в материале.
Il Fatto Quotidiano
Итальянская газета привела в своем материале слова главы США о том, что соглашение с Путиным все же будет достигнуто. По мнению Дональда Трампа российский президент «знает, что такое справедливое соглашение».
В западных СМИ высмеяли «мощные» угрозы Трампа
Немецкий таблоид Bild написал, что недавнее заявление главы Белого дома сделает введение вторичных санкций реальным. Однако не все издания разделяют подобный энтузиазм. Так, главный дипломатический репортер газеты New York Times Стивен Эрлангер сообщил, что новые ограничения не причинят Москве существенно вреда — экспорт из страны в Вашингтон в 2023 году составил менее пяти миллиардов долларов и до сих пор сокращается. Кроме того, в газете высмеяли нерешительность Трампа по введению ограничений — лидер США уже долгое время заявляет о реализации подобной меры, но так ничего и не предпринял.
Британское издание Independent упомянуло в своем материале, что президент Украины Владимир Зеленский просил Запад о поставке Patriot долгое время, но на его просьбы откликнулись только сейчас. В публикации говорится, что первые ракетные комплексы поставят в Киев в течение нескольких недель.
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