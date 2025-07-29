Появились первые кадры с места обрушения дома в Екатеринбурге

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На месте работают спасатели (архивное фото)
На месте работают спасатели (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге обрушился дом на Елизавете

Появились фото с места обрушения трехэтажного дома на улице Мартовской, 6 в Екатеринбурге. Кадрами с URA.RU поделился очевидец.

Здание обрушилось вечером 29 июля. В нем находились офисы. Прямо сейчас на месте ЧП работают медики и спасатели. URA.RU в режиме онлайн следит за тем, что там происходит.

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Появились фото с места обрушения трехэтажного дома на улице Мартовской, 6 в Екатеринбурге. Кадрами с URA.RU поделился очевидец. Здание обрушилось вечером 29 июля. В нем находились офисы. Прямо сейчас на месте ЧП работают медики и спасатели. URA.RU в режиме онлайн следит за тем, что там происходит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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