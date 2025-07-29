Появились первые кадры с места обрушения дома в Екатеринбурге

На месте работают спасатели (архивное фото)
новость из сюжетаВ Екатеринбурге обрушился дом на Елизавете
Появились фото с места обрушения трехэтажного дома на улице Мартовской, 6 в Екатеринбурге. Кадрами с URA.RU поделился очевидец.
Здание обрушилось вечером 29 июля. В нем находились офисы. Прямо сейчас на месте ЧП работают медики и спасатели. URA.RU в режиме онлайн следит за тем, что там происходит.
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