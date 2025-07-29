«Проблема с крышей»: офисы в рухнувшем в Екатеринбурге здании продавали за 7,5 млн. Фото

Офисы в рухнувшем в Екатеринбурге здании продавали за 7,5 млн
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Часть здания обрушилась с 1 по 3 этажи
Часть здания обрушилась с 1 по 3 этажи Фото:
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В Екатеринбурге обрушился дом на Елизавете

Офисы здания, которое обрушилось в Екатеринбурге 29 июля, незадолго до ЧП были выставлены на продажу. Как следует из информации, опубликованной на сайте «Авито», за них просили 7,7 млн рублей.

«Предлагaются к пpодаже офисныe помeщения общeй площaдью 208 кв. метров. Располoжeны в aдминиcтративном здaнии нa тepритopии прoизвoдcтвенной бaзы, ул. Маpтовскaя, 6. Офиcы нa 3 этaжe трехэтажного здания. Сделaн кoсмeтичeский peмонт. Есть проблема с крышей, весной были протечки», — говорится в объявлении.

Автор указал, что помещения находятся в собственности. Чaсть из них сдaны в арeнду под разные прoизводства. На фото здание выглядит довольно старым и явно нуждается в ремонте.

Сейчас на месте обрушения работают разные экстренные службы. По предварительной информации, из здания сумел эвакуироваться 21 сотрудник. Есть ли кто-то под завалами, на данный момент неизвестно. Всю актуальную информацию о ЧП агентство сообщает в онлайн-трансляции.

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Офисы здания, которое обрушилось в Екатеринбурге 29 июля, незадолго до ЧП были выставлены на продажу. Как следует из информации, опубликованной на сайте «Авито», за них просили 7,7 млн рублей. «Предлагaются к пpодаже офисныe помeщения общeй площaдью 208 кв. метров. Располoжeны в aдминиcтративном здaнии нa тepритopии прoизвoдcтвенной бaзы, ул. Маpтовскaя, 6. Офиcы нa 3 этaжe трехэтажного здания. Сделaн кoсмeтичeский peмонт. Есть проблема с крышей, весной были протечки», — говорится в объявлении. Автор указал, что помещения находятся в собственности. Чaсть из них сдaны в арeнду под разные прoизводства. На фото здание выглядит довольно старым и явно нуждается в ремонте. Сейчас на месте обрушения работают разные экстренные службы. По предварительной информации, из здания сумел эвакуироваться 21 сотрудник. Есть ли кто-то под завалами, на данный момент неизвестно. Всю актуальную информацию о ЧП агентство сообщает в онлайн-трансляции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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