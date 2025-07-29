«Услышали треск»: рабочие выбежали за секунды до обрушения дома в Екатеринбурге

Двое рабочих убежали перед обрушением дома в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники цеха сейчас находятся в шоке
Сотрудники цеха сейчас находятся в шоке Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге обрушился дом на Елизавете

В Екатеринбурге произошло обрушение здания на улице Мартовской, 6 (Елизавет). Двое рабочих успели выбежать из цеха по производству рекламных вывесок, когда услышали треск, рассказал URA.RU родственник одного из сотрудников.

«Мой шурин и его коллега перед обрушением услышали треск, успели выбежать и все рухнуло. Сейчас они в шоке», — поделился собеседник. Цех располагался на первом этаже.

Здание обрушилось вечером 29 июля. В нем находились офисы. Прямо сейчас на месте ЧП работают медики и спасатели. URA.RU в режиме онлайн следит за тем, что там происходит.

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В Екатеринбурге произошло обрушение здания на улице Мартовской, 6 (Елизавет). Двое рабочих успели выбежать из цеха по производству рекламных вывесок, когда услышали треск, рассказал URA.RU родственник одного из сотрудников. «Мой шурин и его коллега перед обрушением услышали треск, успели выбежать и все рухнуло. Сейчас они в шоке», — поделился собеседник. Цех располагался на первом этаже. Здание обрушилось вечером 29 июля. В нем находились офисы. Прямо сейчас на месте ЧП работают медики и спасатели. URA.RU в режиме онлайн следит за тем, что там происходит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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