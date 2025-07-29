«Услышали треск»: рабочие выбежали за секунды до обрушения дома в Екатеринбурге

В Екатеринбурге произошло обрушение здания на улице Мартовской, 6 (Елизавет). Двое рабочих успели выбежать из цеха по производству рекламных вывесок, когда услышали треск, рассказал URA.RU родственник одного из сотрудников.
«Мой шурин и его коллега перед обрушением услышали треск, успели выбежать и все рухнуло. Сейчас они в шоке», — поделился собеседник. Цех располагался на первом этаже.
Здание обрушилось вечером 29 июля. В нем находились офисы. Прямо сейчас на месте ЧП работают медики и спасатели. URA.RU в режиме онлайн следит за тем, что там происходит.
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