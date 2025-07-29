Из обрушившегося здания в Екатеринбурге эвакуировали более 20 человек

В Екатеринбурге из обрувшившегося офисного здания на улице Мартовская, 6 (Елизавет) эвакуировали 21 сотрудника. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
«Причины, повлекшие обрушение здания, устанавливаются. Из здания эвакуирован 21 сотрудник. В настоящее время проводятся работы по разбору завалов», — говорится в сообщении их telegram-канала.
Прокуратура организовала проверку для выяснения всех обстоятельств происшествия, включая ответственных за надлежащую эксплуатацию здания. На место происшествия выехал прокурор Чкаловского района Игорь Корелов.
Здание обрушилось вечером 29 июля. В нем находились офисы. Прямо сейчас на месте ЧП работают медики и спасатели. URA.RU в режиме онлайн следит за тем, что там происходит.
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