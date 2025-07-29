Из обрушившегося здания в Екатеринбурге эвакуировали более 20 человек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экстренные слжубы сейчас разбирают завалы (архивное фото)
Экстренные слжубы сейчас разбирают завалы (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге обрушился дом на Елизавете

В Екатеринбурге из обрувшившегося офисного здания на улице Мартовская, 6 (Елизавет) эвакуировали 21 сотрудника. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Причины, повлекшие обрушение здания, устанавливаются. Из здания эвакуирован 21 сотрудник. В настоящее время проводятся работы по разбору завалов», — говорится в сообщении их telegram-канала.

Прокуратура организовала проверку для выяснения всех обстоятельств происшествия, включая ответственных за надлежащую эксплуатацию здания. На место происшествия выехал прокурор Чкаловского района Игорь Корелов.

Здание обрушилось вечером 29 июля. В нем находились офисы. Прямо сейчас на месте ЧП работают медики и спасатели. URA.RU в режиме онлайн следит за тем, что там происходит.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге из обрувшившегося офисного здания на улице Мартовская, 6 (Елизавет) эвакуировали 21 сотрудника. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Причины, повлекшие обрушение здания, устанавливаются. Из здания эвакуирован 21 сотрудник. В настоящее время проводятся работы по разбору завалов», — говорится в сообщении их telegram-канала. Прокуратура организовала проверку для выяснения всех обстоятельств происшествия, включая ответственных за надлежащую эксплуатацию здания. На место происшествия выехал прокурор Чкаловского района Игорь Корелов. Здание обрушилось вечером 29 июля. В нем находились офисы. Прямо сейчас на месте ЧП работают медики и спасатели. URA.RU в режиме онлайн следит за тем, что там происходит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...