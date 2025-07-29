Количество желающих поступить в Пермский медуниверситет увеличилось

В Пермском медицинском университете завершили прием документов на бюджетные места по программам специалитета. Как рассказали URA.RU в вузе, в этом году количество людей, желающих связать свою жизнь с медициной, стало больше
«Всего подано 11 696 заявлений на все формы обучения, в прошлом году было 8 927. На бюджетные места в этом году подали заявления 7622 человека. Конкурс заявлений составил 14,5 человека на место, в 2024 году показатель равнялся 12,5 человека на место», — сообщили в пресс-службе ПГМУ. Самыми популярными направлениями традиционно являются «Лечебное дело» и «Стоматология».
Ранее URA.RU рассказывало, что Пермском классическом и политехническом университетах самым популярным у абитуриентов направлением стало «Государственное и муниципальное управление». Также популярны профессии, связанные с нефтегазовой отраслью и экономикой.
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