Количество желающих поступить в Пермский медуниверситет увеличилось

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Выпускники школ хотят спасать людей
Выпускники школ хотят спасать людей Фото:

В Пермском медицинском университете завершили прием документов на бюджетные места по программам специалитета. Как рассказали URA.RU в вузе, в этом году количество людей, желающих связать свою жизнь с медициной, стало больше

«Всего подано 11 696 заявлений на все формы обучения, в прошлом году было 8 927. На бюджетные места в этом году подали заявления 7622 человека. Конкурс заявлений составил 14,5 человека на место, в 2024 году показатель равнялся 12,5 человека на место», — сообщили в пресс-службе ПГМУ. Самыми популярными направлениями традиционно являются «Лечебное дело» и «Стоматология».

Ранее URA.RU рассказывало, что Пермском классическом и политехническом университетах самым популярным у абитуриентов направлением стало «Государственное и муниципальное управление». Также популярны профессии, связанные с нефтегазовой отраслью и экономикой. 

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В Пермском медицинском университете завершили прием документов на бюджетные места по программам специалитета. Как рассказали URA.RU в вузе, в этом году количество людей, желающих связать свою жизнь с медициной, стало больше «Всего подано 11 696 заявлений на все формы обучения, в прошлом году было 8 927. На бюджетные места в этом году подали заявления 7622 человека. Конкурс заявлений составил 14,5 человека на место, в 2024 году показатель равнялся 12,5 человека на место», — сообщили в пресс-службе ПГМУ. Самыми популярными направлениями традиционно являются «Лечебное дело» и «Стоматология». Ранее URA.RU рассказывало, что Пермском классическом и политехническом университетах самым популярным у абитуриентов направлением стало «Государственное и муниципальное управление». Также популярны профессии, связанные с нефтегазовой отраслью и экономикой. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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