К дому, который обрушился в Екатеринбурге, не пускают людей: 10 кадров с места ЧП

У дома на Мартовской,6 создали зону безопасности после обрушения
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Обрушение офисного здания. Екатеринбург
Здание построили 62 года назад Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге обрушился дом на Елизавете

В Екатеринбурге обрушилось офисное здание на улице Мартовской, 6 (Елизавет). О пострадавших пока не сообщается, всего был эвакуирован 21 сотрудник. Двое из них выбежали за секунду до происшествия. На месте работают экстренные службы и поисковый спаниэль по кличке Марс.

По предварительным данным, обрушение произошло из-за ветхости дома. Оно 1963 года, требовало ремонта. А недавно туда на третий этаж подняли тяжелые станки. Что происходит на мест6е ЧП — в фоторепортаже URA.RU.

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В Екатеринбурге обрушилось офисное здание на улице Мартовской, 6 (Елизавет). О пострадавших пока не сообщается, всего был эвакуирован 21 сотрудник. Двое из них выбежали за секунду до происшествия. На месте работают экстренные службы и поисковый спаниэль по кличке Марс. По предварительным данным, обрушение произошло из-за ветхости дома. Оно 1963 года, требовало ремонта. А недавно туда на третий этаж подняли тяжелые станки. Что происходит на мест6е ЧП — в фоторепортаже URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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