К дому, который обрушился в Екатеринбурге, не пускают людей: 10 кадров с места ЧП

Здание построили 62 года назад
новость из сюжетаВ Екатеринбурге обрушился дом на Елизавете
В Екатеринбурге обрушилось офисное здание на улице Мартовской, 6 (Елизавет). О пострадавших пока не сообщается, всего был эвакуирован 21 сотрудник. Двое из них выбежали за секунду до происшествия. На месте работают экстренные службы и поисковый спаниэль по кличке Марс.
По предварительным данным, обрушение произошло из-за ветхости дома. Оно 1963 года, требовало ремонта. А недавно туда на третий этаж подняли тяжелые станки. Что происходит на мест6е ЧП — в фоторепортаже URA.RU.
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