Цены на авиабилеты подскочат из-за сбоя «Аэрофлота»

Сбой в системах «Аэрофлота» приведет к временному росту цен на авиабилеты в целом. Об этом URA.RU рассказал главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.
«Краткосрочно стоимость билетов по некоторым направлениям может увеличиться из-за повышенного спроса», — пояснил Гусаров в беседе с журналистом агентства. Он добавил, что пассажиры, чьи рейсы были отменены, активно ищут альтернативные варианты, а большинство недорогих билетов уже раскуплены. Однако в разгар летнего сезона, когда основные продажи завершены задолго до даты вылета, возможностей для дополнительного повышения тарифов практически нет. Большинство доступных билетов на август и сентябрь уже выкуплены, а оставшиеся — по самым высоким ценам.
Гусаров заявил, что глобально билеты точно не подорожают, и это не будет переложено на пассажиров, так как ценообразование в авиации происходит динамически, в зависимости от спроса и предложения. Он отметил, что если цены поднимутся еще выше, люди просто перестанут летать либо выберут альтернативные направления или других перевозчиков. По его словам, максимальные тарифы на рынке уже установлены, и дальнейшее повышение в условиях высокого сезона считает нецелесообразным.
По словам эксперта, в гражданской авиации ценообразование зависит не от издержек перевозчика, а исключительно от рыночного спроса. Зимой, когда пассажиропоток снижается, стоимость билетов минимальная и компании работают на грани рентабельности. Летом, напротив, цены растут вслед за спросом: сначала продаются дешевые тарифы (около 30% мест), а к дате вылета остаются только дорогие билеты для пассажиров, готовых платить больше.
Ранее сообщалось о перебоях в работе цифровых сервисов «Аэрофлота» из-за хакерской атаки. Компания приняла меры для обеспечения обслуживания клиентов и восстановления работы систем. Ответственность за атаку взяли на себя хакерские группировки Silent Crow и «Киберпартизаны».
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