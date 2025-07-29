Цены на авиабилеты подскочат из-за сбоя «Аэрофлота»

Авиаэксперт Гусаров: сбой в системах «Аэрофлота» приведет к росту цен на билеты
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Авиаэксперт Гусаров рассказал, что хакерская атака никак не повлияет на стоимость билетов на самолет от «Аэрофлота»
Авиаэксперт Гусаров рассказал, что хакерская атака никак не повлияет на стоимость билетов на самолет от «Аэрофлота» Фото:
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Массовые сбои у «Аэрофлота», десятки рейсов отменены

Сбой в системах «Аэрофлота» приведет к временному росту цен на авиабилеты в целом. Об этом URA.RU рассказал главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

«Краткосрочно стоимость билетов по некоторым направлениям может увеличиться из-за повышенного спроса», — пояснил Гусаров в беседе с журналистом агентства. Он добавил, что пассажиры, чьи рейсы были отменены, активно ищут альтернативные варианты, а большинство недорогих билетов уже раскуплены. Однако в разгар летнего сезона, когда основные продажи завершены задолго до даты вылета, возможностей для дополнительного повышения тарифов практически нет. Большинство доступных билетов на август и сентябрь уже выкуплены, а оставшиеся — по самым высоким ценам.

Гусаров заявил, что глобально билеты точно не подорожают, и это не будет переложено на пассажиров, так как ценообразование в авиации происходит динамически, в зависимости от спроса и предложения. Он отметил, что если цены поднимутся еще выше, люди просто перестанут летать либо выберут альтернативные направления или других перевозчиков. По его словам, максимальные тарифы на рынке уже установлены, и дальнейшее повышение в условиях высокого сезона считает нецелесообразным.

По словам эксперта, в гражданской авиации ценообразование зависит не от издержек перевозчика, а исключительно от рыночного спроса. Зимой, когда пассажиропоток снижается, стоимость билетов минимальная и компании работают на грани рентабельности. Летом, напротив, цены растут вслед за спросом: сначала продаются дешевые тарифы (около 30% мест), а к дате вылета остаются только дорогие билеты для пассажиров, готовых платить больше. 

Ранее сообщалось о перебоях в работе цифровых сервисов «Аэрофлота» из-за хакерской атаки. Компания приняла меры для обеспечения обслуживания клиентов и восстановления работы систем. Ответственность за атаку взяли на себя хакерские группировки Silent Crow и «Киберпартизаны».

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Сбой в системах «Аэрофлота» приведет к временному росту цен на авиабилеты в целом. Об этом URA.RU рассказал главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. «Краткосрочно стоимость билетов по некоторым направлениям может увеличиться из-за повышенного спроса», — пояснил Гусаров в беседе с журналистом агентства. Он добавил, что пассажиры, чьи рейсы были отменены, активно ищут альтернативные варианты, а большинство недорогих билетов уже раскуплены. Однако в разгар летнего сезона, когда основные продажи завершены задолго до даты вылета, возможностей для дополнительного повышения тарифов практически нет. Большинство доступных билетов на август и сентябрь уже выкуплены, а оставшиеся — по самым высоким ценам. Гусаров заявил, что глобально билеты точно не подорожают, и это не будет переложено на пассажиров, так как ценообразование в авиации происходит динамически, в зависимости от спроса и предложения. Он отметил, что если цены поднимутся еще выше, люди просто перестанут летать либо выберут альтернативные направления или других перевозчиков. По его словам, максимальные тарифы на рынке уже установлены, и дальнейшее повышение в условиях высокого сезона считает нецелесообразным. По словам эксперта, в гражданской авиации ценообразование зависит не от издержек перевозчика, а исключительно от рыночного спроса. Зимой, когда пассажиропоток снижается, стоимость билетов минимальная и компании работают на грани рентабельности. Летом, напротив, цены растут вслед за спросом: сначала продаются дешевые тарифы (около 30% мест), а к дате вылета остаются только дорогие билеты для пассажиров, готовых платить больше.  Ранее сообщалось о перебоях в работе цифровых сервисов «Аэрофлота» из-за хакерской атаки. Компания приняла меры для обеспечения обслуживания клиентов и восстановления работы систем. Ответственность за атаку взяли на себя хакерские группировки Silent Crow и «Киберпартизаны».
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