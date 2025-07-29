Российской экономике предрекли спад

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует замедление темпов роста российской экономики в 2025 году до 0,9% на фоне снижения цен на нефть и ужесточения экономической политики. Об этом заявила заместитель директора исследовательского департамента МВФ Петя Коева-Брукс.
«Мы ожидаем замедления роста экономики России в 2025 году, и это в значительной степени связано с ужесточением политики и снижением цен на нефть», — отметила Коева-Брукс во время брифинга. Цитата по РИА «Новости».
Она добавила, что нынешняя оценка на 0,6 процентного пункта ниже предыдущего прогноза МВФ. По словам представителя фонда, снижение прогноза связано с перераспределением темпов роста: экономический подъем оказался выше ожидаемого в конце 2024 года, что привело к корректировке прогноза за тот период, однако в начале 2025 года динамика замедлилась.
В опубликованном докладе МВФ уточняется, что на 2026 год прогноз роста российской экономики был повышен до 1%. При этом официальные российские ведомства дают более оптимистичные оценки: по данным Минэкономразвития, в 2025 году рост ВВП может составить 2,5%, а Банк России ожидает роста в диапазоне 1–2%. В 2024 году, по оценке Росстата, экономика России выросла на 4,3%.
В МВФ также улучшили прогноз по росту мировой экономики. Там отметили, что в 2025 году мировой ВВП увеличится на 3%. Это на 0,2 процентного пункта выше апрельских ожиданий.
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