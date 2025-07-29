Турции не получилось скрыть от России участников теракта в Крокусе

Турецкие силовики рассматривают возможность экстрадиции в Россию подозреваемых по делу о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл». В их числе — боевик, отвечавший за вооружение, сообщил адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы 115 потерпевших.
«Турецкие правоохранительные органы могут выдать РФ всех обвиняемых по делу о теракте, включая брата непосредственного исполнителя теракта Мухаммадсобира Файзова. Также по делу объявлен в розыск фигурант дела о теракте в „Крокусе“ Уменджон Салиев, (отвечал за вооружение исполнителей атаки — прим. URA.RU), обвиняемый в Таджикистане в разбое», — заявил собеседник ТАСС.
По информации Трунова, брат Файзова скрывается от правоохранителей РФ в Турции. Он там проживал до того как был объявлен в розыск. По версии следствия, мужчина является членом «Исламского государства» (признана террористической организацией и запрещена в России).
Раннее выяснилось, что один из отвечавших за вооружение террористов из «Крокуса» в день теракта пообещал младшему брату «интересную» программу по ТВ, передает «Царьград». Спустя почти полтора года после атаки на концертный зал выяснилось, что нападавшие из запрещенной в РФ группировки «Вилаят Хорасан» проходили огневую подготовку в Турции.
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