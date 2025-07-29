Адвокаты экс-владельцев «Макфы» подали очередную жалобу в Верховный суд

Сторона защиты бывших владельцев национализированной компании «Макфа» обжаловала в Верховном суде решение об отказе принять ее кассационные жалобы на рассмотрение. Об этом в своем telegram-канале 29 июля cообщил адвокат Игорь Трунов.
«Подана жалоба председателю Верховного суда РФ. Обжалуется определение судьи ВС РФ Асташова от 11 июля 2025 года. Дело по изъятию активов концерна „Макфа“ было истребовано и отказано в передаче кассационных жалоб для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ», — уточнил Трунов.
Как сообщало URA.RU, ранее Челябинский областной суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу на решение Центрального райсуда о взыскании с бывших владельцев АО «Макфа» 19,7 млрд рублей, полученных в качестве дивидендов. Как отметил адвокат Вячеслав Плахотнюк, эта сумма — просто цифра, которую с ответчиков истребовать невозможно.
Генпрокуратура инициировала процесс национализации холдинга «Макфа» весной 2024 года. В мае Центральный райсуд удовлетворил иск надзорного ведомства, активы компании перешли в собственность государства.
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