29 июля 2025

Армения задумалась открыть ворота на границе с Азербайджаном

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Для развития страны следует «открыть ворота» Сюникской области, считает президент Армении
Для развития страны следует «открыть ворота» Сюникской области, считает президент Армении Фото:
новость из сюжета
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Президент Армении Ваагн Хачатурян заявил о необходимости открыть транспортный коридор в приграничной с Азербайджаном Сюникской области для стимулирования экономического роста страны. Об этом глава государства сообщил в ходе рабочего визита в регион, передает пресс-служба администрации президента.

«Сюник станет воротами Армении для дальнейшего развития. Если нам удастся открыть ворота Сюника, я имею в виду возможности 43 километров (дороги — ред.), значит, будьте уверены, что будущее даст нам очень большие возможности», — отметил Хачатурян. Его слова передает местное издание News.

По его словам, развитие транспортной инфраструктуры в Сюникской области позволит не только наладить связь между Арменией и Нахичеванской автономией Азербайджана, но и откроет новые перспективы для всего региона. Президент выразил уверенность, что активное использование маршрута приведет к росту инвестиций и увеличению числа рабочих мест в южных районах страны.

Вопрос открытия транспортного коридора через Сюникскую область обсуждается на протяжении последних лет в рамках переговоров между Арменией и Азербайджаном. Азербайджан добивается создания Зангезурского коридора для связи с Нахичеванью, а Ереван настаивает на сохранении контроля над этим участком. В 2024 году США предлагали взять управление спорной дорогой на себя, а Россия и Турция выступали за разблокировку коммуникаций и развитие региональных транспортных проектов.

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Президент Армении Ваагн Хачатурян заявил о необходимости открыть транспортный коридор в приграничной с Азербайджаном Сюникской области для стимулирования экономического роста страны. Об этом глава государства сообщил в ходе рабочего визита в регион, передает пресс-служба администрации президента. «Сюник станет воротами Армении для дальнейшего развития. Если нам удастся открыть ворота Сюника, я имею в виду возможности 43 километров (дороги — ред.), значит, будьте уверены, что будущее даст нам очень большие возможности», — отметил Хачатурян. Его слова передает местное издание News. По его словам, развитие транспортной инфраструктуры в Сюникской области позволит не только наладить связь между Арменией и Нахичеванской автономией Азербайджана, но и откроет новые перспективы для всего региона. Президент выразил уверенность, что активное использование маршрута приведет к росту инвестиций и увеличению числа рабочих мест в южных районах страны. Вопрос открытия транспортного коридора через Сюникскую область обсуждается на протяжении последних лет в рамках переговоров между Арменией и Азербайджаном. Азербайджан добивается создания Зангезурского коридора для связи с Нахичеванью, а Ереван настаивает на сохранении контроля над этим участком. В 2024 году США предлагали взять управление спорной дорогой на себя, а Россия и Турция выступали за разблокировку коммуникаций и развитие региональных транспортных проектов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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