США захотели занять территорию рядом с Ираном

США готовы взять на себя управление спорным транспортным коридором у границы Ирана для продвижения переговорного процесса между Азербайджаном и Арменией. Об этом сообщил посол Штатов в Турции и спецпредставитель президента США по Сирии Томас Баррак на брифинге в Нью-Йорке.
«Они (Турция, Азербайджан, Армения — прим. URA.RU) спорят из-за 32-х километров дороги, но это не шутка. Это продолжается уже десять лет — 32 километра дороги. И тут приходит Америка и говорит: „Хорошо, мы возьмем управление на себя. Дайте нам 32 километра дороги в аренду на 100 лет, и вы можете делить ее со всеми“», — заявил Томас Баррак, комментируя ситуацию вокруг Зангезурского транспортного коридора.
Азербайджан настаивает на необходимости прокладки Зангезурского коридора, который должен соединить основную территорию страны с эксклавом Нахичевань через южную область Армении — Сюник. Ереван, в свою очередь, выступает против передачи контроля над этим участком, однако готов рассмотреть вариант открытия дороги для азербайджанских перевозок при сохранении за Арменией праву на данную территорию. Одновременно Турция рассматривает открытие коридора как стратегически важное событие для региона и поддерживает планы по созданию прямого транспортного сообщения между Азербайджаном и Турцией через армянскую территорию.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров высказывался за скорейшую нормализацию отношений между Ереваном и Баку и выступал за разблокирование коммуникаций через Сюникскую область. В августе 2024 года глава российского МИД подчеркнул важность заключения мирного соглашения и устойчивого развития региональных транспортных проектов.
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