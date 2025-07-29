В Кисловодске завершились поисковые работы на месте обвала грунта

Поисковые работы на месте обвала скального грунта в Кисловодске завершились, людей под завалами не обнаружено. Об этом 29 июля сообщил глава города Евгений Моисеев в своем официальном telegram-канале.
«Работы на месте происшествия по разбору завалов обрушившейся скально-грунтовой породы завершены. Людей под завалами не найдено. Благодарю спасательные и экстренные службы за оперативную работу», — сообщил градоначальник.
Ранее на одном из участков города произошел обвал породы. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС, полиция и аварийные службы. Специалисты обследовали территорию, провели разбор завалов и убедились в отсутствии пострадавших. По предварительным данным, угрозы для местных жителей и инфраструктуры нет. Власти города контролируют ситуацию и продолжают мониторинг состояния склонов.
Ранее сообщалось, что после обрушения скально-грунтовой породы в Кисловодске под завалами мог находиться человек, и спасатели с кинологом приступили к разбору завалов. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали два человека, на месте работали экстренные службы. Власти города продолжают мониторинг ситуации для предотвращения возможных последствий.
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