29 июля 2025

В Кисловодске завершились поисковые работы на месте обвала грунта

© Служба новостей «URA.RU»
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Завалы удалось разобрать 29 июля, рассказал Моисеев
Завалы удалось разобрать 29 июля, рассказал Моисеев Фото:

Поисковые работы на месте обвала скального грунта в Кисловодске завершились, людей под завалами не обнаружено. Об этом 29 июля сообщил глава города Евгений Моисеев в своем официальном telegram-канале.

«Работы на месте происшествия по разбору завалов обрушившейся скально-грунтовой породы завершены. Людей под завалами не найдено. Благодарю спасательные и экстренные службы за оперативную работу», — сообщил градоначальник.

Ранее на одном из участков города произошел обвал породы. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС, полиция и аварийные службы. Специалисты обследовали территорию, провели разбор завалов и убедились в отсутствии пострадавших. По предварительным данным, угрозы для местных жителей и инфраструктуры нет. Власти города контролируют ситуацию и продолжают мониторинг состояния склонов.

Ранее сообщалось, что после обрушения скально-грунтовой породы в Кисловодске под завалами мог находиться человек, и спасатели с кинологом приступили к разбору завалов. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали два человека, на месте работали экстренные службы. Власти города продолжают мониторинг ситуации для предотвращения возможных последствий.

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Поисковые работы на месте обвала скального грунта в Кисловодске завершились, людей под завалами не обнаружено. Об этом 29 июля сообщил глава города Евгений Моисеев в своем официальном telegram-канале. «Работы на месте происшествия по разбору завалов обрушившейся скально-грунтовой породы завершены. Людей под завалами не найдено. Благодарю спасательные и экстренные службы за оперативную работу», — сообщил градоначальник. Ранее на одном из участков города произошел обвал породы. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС, полиция и аварийные службы. Специалисты обследовали территорию, провели разбор завалов и убедились в отсутствии пострадавших. По предварительным данным, угрозы для местных жителей и инфраструктуры нет. Власти города контролируют ситуацию и продолжают мониторинг состояния склонов. Ранее сообщалось, что после обрушения скально-грунтовой породы в Кисловодске под завалами мог находиться человек, и спасатели с кинологом приступили к разбору завалов. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали два человека, на месте работали экстренные службы. Власти города продолжают мониторинг ситуации для предотвращения возможных последствий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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