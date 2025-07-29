29 июля 2025

Решение властей сдержать цены на продукты не понравилось производителям

© Служба новостей «URA.RU»
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Производители молока опасаются убытков
Производители молока опасаются убытков Фото:

Производители продуктов питания в России не поддерживают инициативу властей по сдерживанию роста цен на овощную и молочную продукцию. Об этом рассказали источники.

«Некоторые отраслевые союзы производителей продуктов питания выступили против законодательных поправок, предусматривающих регулирование цен на овощи, молочную и птицеводческую продукцию», — передает «Коммерсант» со ссылкой на источники. Рост цен может быть ограничен напрямую или через обязательную продажу 80–90% продукции в рознице по фиксированным долгосрочным договорам.

Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов отметил риски в попытках жесткого регулирования цен на продукты. Он считает, что введение «ценовых коридоров» может снизить привлекательность отрасли для инвесторов. А руководитель мясной ассоциации Сергей Юшин опасается, что производителям станет невыгодно работать в условиях регулирования роста цен и тогда они могут вовсе остановить заводы, отмечает издание.

Ранее Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования советовал правительству ввести временную заморозку цен на социально значимые продукты питания в России. По мнению экспертов центра, снижение инфляции в середине 2025 года связано с временными факторами, и для предотвращения нового всплеска роста цен правительству предложено зафиксировать стоимость мяса, яиц, хлеба и картофеля.

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Производители продуктов питания в России не поддерживают инициативу властей по сдерживанию роста цен на овощную и молочную продукцию. Об этом рассказали источники. «Некоторые отраслевые союзы производителей продуктов питания выступили против законодательных поправок, предусматривающих регулирование цен на овощи, молочную и птицеводческую продукцию», — передает «Коммерсант» со ссылкой на источники. Рост цен может быть ограничен напрямую или через обязательную продажу 80–90% продукции в рознице по фиксированным долгосрочным договорам. Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов отметил риски в попытках жесткого регулирования цен на продукты. Он считает, что введение «ценовых коридоров» может снизить привлекательность отрасли для инвесторов. А руководитель мясной ассоциации Сергей Юшин опасается, что производителям станет невыгодно работать в условиях регулирования роста цен и тогда они могут вовсе остановить заводы, отмечает издание. Ранее Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования советовал правительству ввести временную заморозку цен на социально значимые продукты питания в России. По мнению экспертов центра, снижение инфляции в середине 2025 года связано с временными факторами, и для предотвращения нового всплеска роста цен правительству предложено зафиксировать стоимость мяса, яиц, хлеба и картофеля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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