В России предлагают заморозить цены на важные продукты

В России может быть введена временная заморозка цен на социально значимые продукты питания сроком до четырех месяцев. С такой рекомендацией выступил Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).
«Властям предлагают зафиксировать цены на продукты первой необходимости на три-четыре месяца. Долгосрочные соглашения между производителями, торговыми сетями и государством помогут сдержать рост стоимости этих товаров», — пишут «Известия» со ссылкой на ЦМАКП.
По мнению экспертов центра, снижение инфляции в середине 2025 года связано с временными факторами, и для предотвращения нового всплеска роста цен правительству предложено зафиксировать стоимость мяса, яиц, хлеба и картофеля. Текущая ситуация, характеризующаяся высокой ключевой ставкой, увеличением объемов сбережений и устойчивым курсом рубля, не сохранится надолго. Любое изменение этих параметров может воспрепятствовать достижению целевого уровня инфляции в 7,6 процента к концу года, прогнозируемого Минэкономразвития.
Для реализации этой инициативы аналитики предлагают заключать долгосрочные соглашения между производителями и покупателями, включая торговые сети и государственных заказчиков. Кроме того, в числе дополнительных мер по сдерживанию роста цен названы увеличение импорта из дружественных стран, организация прямых поставок фермерской продукции в крупные города без участия посредников и снижение пошлин на отдельные виды товаров и сырья. Авторы доклада также рекомендуют сохранить ограничения на потребительское кредитование и сдерживать рост тарифов естественных монополий в пределах инфляционного коридора.
В то же время опрошенные «Известиями» эксперты выражают сдержанное отношение к предлагаемым мерам. Старший научный сотрудник Президентской академии Владимир Еремкин отметил риски дефицита и снижения качества продукции при фиксации цен, а также вероятность роста теневого рынка и коррупции при выплате компенсаций производителям. По мнению других специалистов, для поддержания замороженных цен государству придется усиливать контроль за исполнением контрактов и участвовать в логистике поставок. Указанные меры, считают экономисты, способны сгладить лишь краткосрочные всплески инфляции, тогда как долгосрочные тренды останутся под влиянием денежно-кредитной политики и бюджетных ограничений.
Ранее Bloomberg сообщал, что Банк России продемонстрировал результативность применяемых мер по сдерживанию инфляции: в июне в стране существенно замедлились темпы роста цен. Согласно данным агентства, годовая инфляция в России по-прежнему составляет около 9%, хотя целевой уровень Центробанка установлен на отметке 4%. Вместе с тем, текущие месячные показатели инфляции приближаются к заданным регулятором параметрам, пишет «Национальная служба новостей». Согласно информации СМИ, в ближайшее время в РФ можно ожидать дальнейшего снижения ключевой процентной ставки ЦБ.
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