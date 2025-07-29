29 июля 2025

Минобороны отчиталось о сбитии новой волны дронов, атаковавших Россию

© Служба новостей «URA.RU»
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Силы ПВО сбили 5 беспилотников над Россией за два часа и десять минут
Силы ПВО сбили 5 беспилотников над Россией за два часа и десять минут Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа были уничтожены и перехвачены силами противовоздушной обороны России в вечерние часы 28 июля. Об этом сообщили в официальном telegram-канале министерства обороны РФ. По данным ведомства, три беспилотника были сбиты над Тульской областью, еще два — над Курской областью.

«С 21:50 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три — над территорией Тульской области и два — над территорией Курской области», — заявили в Минобороны РФ.

Подобные атаки с применением беспилотников уже фиксировались ранее. В начале июля российские силы ПВО уничтожили шесть украинских дронов в различных регионах, в том числе над Московской, Рязанской, Нижегородской, Смоленской и Курской областями. Тогда также отмечалось, что угрозы для гражданских объектов и населения удалось избежать.

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Пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа были уничтожены и перехвачены силами противовоздушной обороны России в вечерние часы 28 июля. Об этом сообщили в официальном telegram-канале министерства обороны РФ. По данным ведомства, три беспилотника были сбиты над Тульской областью, еще два — над Курской областью. «С 21:50 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три — над территорией Тульской области и два — над территорией Курской области», — заявили в Минобороны РФ. Подобные атаки с применением беспилотников уже фиксировались ранее. В начале июля российские силы ПВО уничтожили шесть украинских дронов в различных регионах, в том числе над Московской, Рязанской, Нижегородской, Смоленской и Курской областями. Тогда также отмечалось, что угрозы для гражданских объектов и населения удалось избежать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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