Свердловские геймеры остались без игр из-за сбоя интернета

В Свердловской области произошли массовые сбои в работе интернета. Читатели URA.RU жалуются на проблему работы сетевых игр и онлайн-сервисов, таких, как Steam, Dota 2 и Counter-Strike 2.
Следуя из данных сервиса Downdetector, который следит за работой интернет ресурсов, игроки не могут получить доступ к серверам сетевых игр Dota 2 и Counter-Strike 2. Это не позволяет им участвовать в онлайн матчах.
Больше всего жалоб от свердловчан направлены в сторону работы онлайн-сервиса цифрового распространения компьютерных игр и программ Steam. Игроки не могут как зайти в игры, так и обновить их. Резкий всплеск жалоб пользователей на работу сети произошел 30 июля около трех часов ночи.
Массовые сбои сети ранее уже происходили в Свердловской области. Днем у людей резко пропал мобильный и домашний интернет. Силовики 29 июля официально заявили о временном ограничении и замедлении мобильного интернета в Свердловской области. Также подобные массовые сбои в онлайн играх наблюдался 23 июля.
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