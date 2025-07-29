29 июля 2025

Свердловские геймеры остались без игр из-за сбоя интернета

© Служба новостей «URA.RU»
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В основном у свердловчан не работает онлайн-сервис Steam и игры Dota 2 и Counter-Strike 2
В основном у свердловчан не работает онлайн-сервис Steam и игры Dota 2 и Counter-Strike 2 Фото:

В Свердловской области произошли массовые сбои в работе интернета. Читатели URA.RU жалуются на проблему работы сетевых игр и онлайн-сервисов, таких, как Steam, Dota 2 и Counter-Strike 2.

Следуя из данных сервиса Downdetector, который следит за работой интернет ресурсов, игроки не могут получить доступ к серверам сетевых игр Dota 2 и Counter-Strike 2. Это не позволяет им участвовать в онлайн матчах. 

Больше всего жалоб от свердловчан направлены в сторону работы онлайн-сервиса цифрового распространения компьютерных игр и программ Steam. Игроки не могут как зайти в игры, так и обновить их. Резкий всплеск жалоб пользователей на работу сети произошел 30 июля около трех часов ночи.

Массовые сбои сети ранее уже происходили в Свердловской области. Днем у людей резко пропал мобильный и домашний интернет. Силовики 29 июля официально заявили о временном ограничении и замедлении мобильного интернета в Свердловской области. Также подобные массовые сбои в онлайн играх наблюдался 23 июля.

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В Свердловской области произошли массовые сбои в работе интернета. Читатели URA.RU жалуются на проблему работы сетевых игр и онлайн-сервисов, таких, как Steam, Dota 2 и Counter-Strike 2. Следуя из данных сервиса Downdetector, который следит за работой интернет ресурсов, игроки не могут получить доступ к серверам сетевых игр Dota 2 и Counter-Strike 2. Это не позволяет им участвовать в онлайн матчах.  Больше всего жалоб от свердловчан направлены в сторону работы онлайн-сервиса цифрового распространения компьютерных игр и программ Steam. Игроки не могут как зайти в игры, так и обновить их. Резкий всплеск жалоб пользователей на работу сети произошел 30 июля около трех часов ночи. Массовые сбои сети ранее уже происходили в Свердловской области. Днем у людей резко пропал мобильный и домашний интернет. Силовики 29 июля официально заявили о временном ограничении и замедлении мобильного интернета в Свердловской области. Также подобные массовые сбои в онлайн играх наблюдался 23 июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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