Массовые сбои интернета мешают свердловчанам играть в онлайн-игры

В Свердловской области произошли массовые сбои в работе интернета. Жители региона жалуются на проблему работы сетевых игр и онлайн-сервисов, следует из данных сервиса Downdetector, который следит за работой интернет-ресурсов.
Больше всего жалоб от свердловчан направлены в сторону работы онлайн-сервиса цифрового распространения компьютерных игр и программ Steam. Также проблемы с подключением наблюдаются в сетевых играх Dota 2 и Counter-Strike 2, требующие постоянного подключения к сети. Резкий всплеск жалоб пользователей на работу сети произошел 23 июля в 03:45 по местному времени.
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