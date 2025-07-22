22 июля 2025

Массовые сбои интернета мешают свердловчанам играть в онлайн-игры

© Служба новостей «URA.RU»
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В основном у свердловчан не работает онлайн-сервис Steam и игры Dota 2 и Counter-Strike 2
В основном у свердловчан не работает онлайн-сервис Steam и игры Dota 2 и Counter-Strike 2 Фото:

В Свердловской области произошли массовые сбои в работе интернета. Жители региона жалуются на проблему работы сетевых игр и онлайн-сервисов, следует из данных сервиса Downdetector, который следит за работой интернет-ресурсов.

Больше всего жалоб от свердловчан направлены в сторону работы онлайн-сервиса цифрового распространения компьютерных игр и программ Steam. Также проблемы с подключением наблюдаются в сетевых играх Dota 2 и Counter-Strike 2, требующие постоянного подключения к сети.  Резкий всплеск жалоб пользователей на работу сети произошел 23 июля в 03:45 по местному времени.

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В Свердловской области произошли массовые сбои в работе интернета. Жители региона жалуются на проблему работы сетевых игр и онлайн-сервисов, следует из данных сервиса Downdetector, который следит за работой интернет-ресурсов. Больше всего жалоб от свердловчан направлены в сторону работы онлайн-сервиса цифрового распространения компьютерных игр и программ Steam. Также проблемы с подключением наблюдаются в сетевых играх Dota 2 и Counter-Strike 2, требующие постоянного подключения к сети.  Резкий всплеск жалоб пользователей на работу сети произошел 23 июля в 03:45 по местному времени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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