29 июля 2025

Выяснилось, как должны рассчитывать плату за вывоз мусора по закону

КС постановил рассчитывать плату за вывоз мусора от общей площади помещения
© Служба новостей «URA.RU»
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Разъяснение суда потребовалось из-за спора жителей частных домов с оператором по сбору отходов
Разъяснение суда потребовалось из-за спора жителей частных домов с оператором по сбору отходов Фото:

В РФ стоимость услуги по вывозу твердых коммунальных отходов определяется на основании общей площади жилого объекта, при этом не имеет значения, проживает ли гражданин в частном доме или в квартире. Это обусловлено тем, что невозможно установить, в каком объеме каждый гражданин пользуется данной услугой, указано в решении Конституционного суда.

«Поскольку невозможно точно установить, в каких объемах каждый в отдельности пользуется услугой по вывозу мусора, плата за эту коммунальную услугу рассчитывается исходя из общей площади жилого помещения. Это происходит не зависимости от того, где проживает гражданин — в индивидуальном доме или в квартире», — на судебное разъяснение ссылается агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

Новую систему оплаты услуги по вывозу мусора во всех регионах страны предложили ввести весной. В России с 1 июля повысились тарифы на оплату ЖКУ. Из материала URA.RU узнаете о легальных способах экономии — от перерасчета до получения субсидий. 

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В РФ стоимость услуги по вывозу твердых коммунальных отходов определяется на основании общей площади жилого объекта, при этом не имеет значения, проживает ли гражданин в частном доме или в квартире. Это обусловлено тем, что невозможно установить, в каком объеме каждый гражданин пользуется данной услугой, указано в решении Конституционного суда. «Поскольку невозможно точно установить, в каких объемах каждый в отдельности пользуется услугой по вывозу мусора, плата за эту коммунальную услугу рассчитывается исходя из общей площади жилого помещения. Это происходит не зависимости от того, где проживает гражданин — в индивидуальном доме или в квартире», — на судебное разъяснение ссылается агентство правовой и судебной информации (РАПСИ). Новую систему оплаты услуги по вывозу мусора во всех регионах страны предложили ввести весной. В России с 1 июля повысились тарифы на оплату ЖКУ. Из материала URA.RU узнаете о легальных способах экономии — от перерасчета до получения субсидий. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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