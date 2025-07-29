Выяснилось, как должны рассчитывать плату за вывоз мусора по закону

В РФ стоимость услуги по вывозу твердых коммунальных отходов определяется на основании общей площади жилого объекта, при этом не имеет значения, проживает ли гражданин в частном доме или в квартире. Это обусловлено тем, что невозможно установить, в каком объеме каждый гражданин пользуется данной услугой, указано в решении Конституционного суда.
«Поскольку невозможно точно установить, в каких объемах каждый в отдельности пользуется услугой по вывозу мусора, плата за эту коммунальную услугу рассчитывается исходя из общей площади жилого помещения. Это происходит не зависимости от того, где проживает гражданин — в индивидуальном доме или в квартире», — на судебное разъяснение ссылается агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).
Новую систему оплаты услуги по вывозу мусора во всех регионах страны предложили ввести весной. В России с 1 июля повысились тарифы на оплату ЖКУ. Из материала URA.RU узнаете о легальных способах экономии — от перерасчета до получения субсидий.
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