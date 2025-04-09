В российских регионах изменится оплата за вывоз мусора

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Регионы должны до 29 апреля оценить рациональность изменения оплаты за вывоз мусора
Регионы должны до 29 апреля оценить рациональность изменения оплаты за вывоз мусора Фото:

Власти России предлагают местным властям пересмотреть систему оплаты за вывоз мусора, сделав акцент на площади жилья вместо количества жильцов. Это следует из совещания вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева с регионами. Местным органам власти поручено оценить целесообразность такого подхода и предоставить отчеты в Министерство природных ресурсов (Минприроды) РФ.

«Местным властям дали поручение: оценить, насколько рационально перейти на новую систему оплаты вывоз мусора. О проделанной работе регионы должны отчитаться в Минприроды до 29 апреля», — пишут «Известия» со ссылкой на протокол по итогам совещания Патрушева с представителями регионов.

Некоторые регионы, включая Москву и Санкт-Петербург, Московскую, Ленинградскую, Владимирскую, Амурскую и Иркутскую области, уже используют систему оплаты, основанную на площади жилья. Окончательное решение о переходе на новую систему оплаты будет приниматься субъектами РФ самостоятельно, согласно действующему законодательству, подчеркнули в Минприроды.

В настоящее время региональные власти самостоятельно устанавливают порядок оплаты за вывоз мусора. Обычно размер платежа зависит от количества человек, зарегистрированных в жилом помещении. Эта методика была впервые введена в период СССР после проведения исследований, которые анализировали объемы отходов, производимые населением в течение различных времен года.

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Власти России предлагают местным властям пересмотреть систему оплаты за вывоз мусора, сделав акцент на площади жилья вместо количества жильцов. Это следует из совещания вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева с регионами. Местным органам власти поручено оценить целесообразность такого подхода и предоставить отчеты в Министерство природных ресурсов (Минприроды) РФ. «Местным властям дали поручение: оценить, насколько рационально перейти на новую систему оплаты вывоз мусора. О проделанной работе регионы должны отчитаться в Минприроды до 29 апреля», — пишут «Известия» со ссылкой на протокол по итогам совещания Патрушева с представителями регионов. Некоторые регионы, включая Москву и Санкт-Петербург, Московскую, Ленинградскую, Владимирскую, Амурскую и Иркутскую области, уже используют систему оплаты, основанную на площади жилья. Окончательное решение о переходе на новую систему оплаты будет приниматься субъектами РФ самостоятельно, согласно действующему законодательству, подчеркнули в Минприроды. В настоящее время региональные власти самостоятельно устанавливают порядок оплаты за вывоз мусора. Обычно размер платежа зависит от количества человек, зарегистрированных в жилом помещении. Эта методика была впервые введена в период СССР после проведения исследований, которые анализировали объемы отходов, производимые населением в течение различных времен года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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