Mash: бывший сотрудник МЧС напал на полицейского с ножом

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Мужчина пытался оказать сопротивление и напал с ножом на полицейского
Мужчина пытался оказать сопротивление и напал с ножом на полицейского Фото:

В городе Енисейск экс-сотрудник МЧС, предположительно, напал с ножом на одного из сотрудников полиции. Об этом сообщил telegram-канал Kras Mash. 

"Бывший сотрудник МЧС обстрелял из ракетницы машину ГАИ во время погони в Енисейске. Потом напал на полицейского с ножом", — написал telegram- канал. Там добавили, что полицейским пришлось применить табельное оружие, однако подозреваемый даже после ранения попытался угнать патрульный автомобиль.

По предварительным данным, за рулем находился 39-летний мужчина в состоянии опьянения, ранее работавший спасателем. Мужчину задержали в Верхнепашино. В настоящее время он находится в больнице. Следственный комитет проводит проверку по данному инциденту.

Похожий случай произошел 3 июля в Нальчике, когда двое мужчин напали на инспектора ГАИ. В результате полицейский получил тяжелые ранения. Один из нападавших задержан, второй ликвидирован. 

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В городе Енисейск экс-сотрудник МЧС, предположительно, напал с ножом на одного из сотрудников полиции. Об этом сообщил telegram-канал Kras Mash.  "Бывший сотрудник МЧС обстрелял из ракетницы машину ГАИ во время погони в Енисейске. Потом напал на полицейского с ножом", — написал telegram- канал. Там добавили, что полицейским пришлось применить табельное оружие, однако подозреваемый даже после ранения попытался угнать патрульный автомобиль. По предварительным данным, за рулем находился 39-летний мужчина в состоянии опьянения, ранее работавший спасателем. Мужчину задержали в Верхнепашино. В настоящее время он находится в больнице. Следственный комитет проводит проверку по данному инциденту. Похожий случай произошел 3 июля в Нальчике, когда двое мужчин напали на инспектора ГАИ. В результате полицейский получил тяжелые ранения. Один из нападавших задержан, второй ликвидирован. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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