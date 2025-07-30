Mash: бывший сотрудник МЧС напал на полицейского с ножом

В городе Енисейск экс-сотрудник МЧС, предположительно, напал с ножом на одного из сотрудников полиции. Об этом сообщил telegram-канал Kras Mash.
"Бывший сотрудник МЧС обстрелял из ракетницы машину ГАИ во время погони в Енисейске. Потом напал на полицейского с ножом", — написал telegram- канал. Там добавили, что полицейским пришлось применить табельное оружие, однако подозреваемый даже после ранения попытался угнать патрульный автомобиль.
По предварительным данным, за рулем находился 39-летний мужчина в состоянии опьянения, ранее работавший спасателем. Мужчину задержали в Верхнепашино. В настоящее время он находится в больнице. Следственный комитет проводит проверку по данному инциденту.
Похожий случай произошел 3 июля в Нальчике, когда двое мужчин напали на инспектора ГАИ. В результате полицейский получил тяжелые ранения. Один из нападавших задержан, второй ликвидирован.
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