На Украине создали нацбаты из дезертиров

Украинский военнопленный сообщил о создании нацбата из дезертиров ВСУ
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Украинской военнопленный рассказал о создании нацбатов из дезертиров
Украинской военнопленный рассказал о создании нацбатов из дезертиров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина сформировала несколько батальонов из военнослужащих, которые ранее дезертировали из ВСУ. Об этом рассказал украинский военнопленный Сергей Литвиненко, побывавший в одном из таких батальонов.

«Меня и половину ребят отвезли в город Ровно, в 169-й резервный батальон. В батальоне проживает свыше 2000 человек», — передает слова Литвиненко РИА Новости. Кроме того, военнопленный подчеркнул, что все эти люди были в самовольном оставлении воинской части.

В администрации президента Украины ранее сообщили о планах признать дезертирами погибших украинских военнослужащих, чьи тела были переданы из России. Представители пророссийского подполья заявили, что подобное решение связано с нежеланием властей выплачивать компенсации семьям погибших. В июне российская сторона передала Украине 6060 украинских военнослужащих, в то время как Россия получила тела 78 погибших солдат. Обе стороны продолжают обмен военнопленными.

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Украина сформировала несколько батальонов из военнослужащих, которые ранее дезертировали из ВСУ. Об этом рассказал украинский военнопленный Сергей Литвиненко, побывавший в одном из таких батальонов. «Меня и половину ребят отвезли в город Ровно, в 169-й резервный батальон. В батальоне проживает свыше 2000 человек», — передает слова Литвиненко РИА Новости. Кроме того, военнопленный подчеркнул, что все эти люди были в самовольном оставлении воинской части. В администрации президента Украины ранее сообщили о планах признать дезертирами погибших украинских военнослужащих, чьи тела были переданы из России. Представители пророссийского подполья заявили, что подобное решение связано с нежеланием властей выплачивать компенсации семьям погибших. В июне российская сторона передала Украине 6060 украинских военнослужащих, в то время как Россия получила тела 78 погибших солдат. Обе стороны продолжают обмен военнопленными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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