29 июля 2025

Кандидат в свердловские губернаторы от ЛДПР в последний день донес бумаги на выборы. Фото

Александр Каптюг представил документы на выборы губернатора Свердловской области
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Александр Каптюг стал пятым кандидатом, прошедшим муниципальный фильтр
Александр Каптюг стал пятым кандидатом, прошедшим муниципальный фильтр Фото:
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Выборы губернатора Свердловской области — 2025

На выборы губернатора Свердловской области документы в избирком принес координатор регионального отделения партии ЛДПР, депутат регионального заксобрания Александр Каптюг. Он сделал это в последний день подачи бумаг (30 июля), сообщили в пресс-службе областного избиркома.

"Александр Каптюг представил документы для регистрации на досрочных выборах Губернатора Свердловской области. В числе необходимых документов кандидат сдал листы поддержки с подписями депутатов и глав муниципальных образований - 126 подписей", — передает их telegram-канал.

Его выбор кандидатур в Совет Федерации следующий: заместитель гендиректора городской больницы №41, врача-нейрохирург Евгений Климов, депутат городской думы Екатеринбурга Ксения Лещенко и депутат Первоуральской городской думы Владимир Панасенко. Регистрация документов началась 20 июля. Голосование пройдет 12-14 сентября.

Муниципальный фильтр осталось пройти Динамудину Садихову («Гражданская инициатива») и юристу Ивану Волкову («Российский Общенародный Союз»). Ранее подписи в свою поддержку в избирком принес врио свердловского губернатора Денис Паслер («Единая Россия»), депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), вице-спикера областного заксо Александр Ивачев (КПРФ) и Рант Краев ("Новые люди").

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На выборы губернатора Свердловской области документы в избирком принес координатор регионального отделения партии ЛДПР, депутат регионального заксобрания Александр Каптюг. Он сделал это в последний день подачи бумаг (30 июля), сообщили в пресс-службе областного избиркома. "Александр Каптюг представил документы для регистрации на досрочных выборах Губернатора Свердловской области. В числе необходимых документов кандидат сдал листы поддержки с подписями депутатов и глав муниципальных образований - 126 подписей", — передает их telegram-канал. Его выбор кандидатур в Совет Федерации следующий: заместитель гендиректора городской больницы №41, врача-нейрохирург Евгений Климов, депутат городской думы Екатеринбурга Ксения Лещенко и депутат Первоуральской городской думы Владимир Панасенко. Регистрация документов началась 20 июля. Голосование пройдет 12-14 сентября. Муниципальный фильтр осталось пройти Динамудину Садихову («Гражданская инициатива») и юристу Ивану Волкову («Российский Общенародный Союз»). Ранее подписи в свою поддержку в избирком принес врио свердловского губернатора Денис Паслер («Единая Россия»), депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), вице-спикера областного заксо Александр Ивачев (КПРФ) и Рант Краев ("Новые люди").
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