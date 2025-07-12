12 июля 2025

ЛДПР выдвинула нового кандидата на выборы свердловского губернатора

ЛДПР выдвинула на выборы свердловского губернатора депутата заксо Каптюга
© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Каптюг уже участвовал в выборах губернатора
Александр Каптюг уже участвовал в выборах губернатора Фото:
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Выборы губернатора Свердловской области — 2025

Оппонировать врио губернатора Денису Паслеру от партии ЛДПР на досрочных выборах главы региона в сентябре будет координатор регионального отделения, депутат заксобрания Александр Каптюг. Его кандидатуру представили на партийном заседании днем 13 июля, передает корреспондент URA.RU.

Каптюг изначально рассматривался в качестве соперника Паслера на предстоящих выборах, его участие URA.RU анонсировало еще в мае. Однако 21 июня на региональной конференции в качестве кандидата от ЛДПР выдвинули депутата Госдумы Станислава Наумова. Как говорил URA.RU источник, все переигралось очень быстро, буквально за неделю до заседания. Сам Наумов объяснял свое выдвижение стратегической целью ЛДПР — использовать потенциал депутатов Госдумы для усиления позиций в регионах и подготовки к выборам в парламент в 2026 году (в планах у него — избираться не по списку, а от Челябинской и Свердловской областей).

А 7 июля Наумов заявил, что снимается с выборов, потому что не пройдет муниципальный фильтр. «Разослал 300 депутатам просьбу поддержать меня, но получил ответ, что они отдали поддержку другим кандидатам. В такой ситуации я принял решение снять свою кандидатуру», — пояснял депутат. По данным URA.RU, ключевую роль сыграла позиция регионального внутрипола, который изначально настраивался на поддержку именно Каптюга. Он уже участвовал в выборах губернатора в 2022 году и стал тогда пятым, набрав 3,18%.

При этом в свердловской ЛДПР беспокоятся за свои результаты на выборах губернатора, рассказал URA.RU близкий к партии источник. Из-за смены кандидата они потеряли почти месяц, при этом федеральное руководство ЛДПР ставит задачу занять второе место на выборах губернатора, обогнав КПРФ. Коммунисты же давно начали активную работу.

Губернаторские выборы пройдут с 12 по 14 сентября. Документы о выдвижении в избирком уже подали Паслер, депутат заксо Рант Агаджанян («Новые люди»), Александр Ивачев (КПРФ), Динамудин Садихов («Гражданская инициатива»), депутат ГД Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»). Подробнее о каждом — в отдельном материале URA.RU.

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Оппонировать врио губернатора Денису Паслеру от партии ЛДПР на досрочных выборах главы региона в сентябре будет координатор регионального отделения, депутат заксобрания Александр Каптюг. Его кандидатуру представили на партийном заседании днем 13 июля, передает корреспондент URA.RU. Каптюг изначально рассматривался в качестве соперника Паслера на предстоящих выборах, его участие URA.RU анонсировало еще в мае. Однако 21 июня на региональной конференции в качестве кандидата от ЛДПР выдвинули депутата Госдумы Станислава Наумова. Как говорил URA.RU источник, все переигралось очень быстро, буквально за неделю до заседания. Сам Наумов объяснял свое выдвижение стратегической целью ЛДПР — использовать потенциал депутатов Госдумы для усиления позиций в регионах и подготовки к выборам в парламент в 2026 году (в планах у него — избираться не по списку, а от Челябинской и Свердловской областей). А 7 июля Наумов заявил, что снимается с выборов, потому что не пройдет муниципальный фильтр. «Разослал 300 депутатам просьбу поддержать меня, но получил ответ, что они отдали поддержку другим кандидатам. В такой ситуации я принял решение снять свою кандидатуру», — пояснял депутат. По данным URA.RU, ключевую роль сыграла позиция регионального внутрипола, который изначально настраивался на поддержку именно Каптюга. Он уже участвовал в выборах губернатора в 2022 году и стал тогда пятым, набрав 3,18%. При этом в свердловской ЛДПР беспокоятся за свои результаты на выборах губернатора, рассказал URA.RU близкий к партии источник. Из-за смены кандидата они потеряли почти месяц, при этом федеральное руководство ЛДПР ставит задачу занять второе место на выборах губернатора, обогнав КПРФ. Коммунисты же давно начали активную работу. Губернаторские выборы пройдут с 12 по 14 сентября. Документы о выдвижении в избирком уже подали Паслер, депутат заксо Рант Агаджанян («Новые люди»), Александр Ивачев (КПРФ), Динамудин Садихов («Гражданская инициатива»), депутат ГД Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»). Подробнее о каждом — в отдельном материале URA.RU.
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