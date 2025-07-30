РБК: совладелец Внуково решил вложиться в Домодедово

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По мнению Ванцева, финансовые проблемы аэропорта должны решать инвесторы, а не государство
По мнению Ванцева, финансовые проблемы аэропорта должны решать инвесторы, а не государство Фото:

Совладелец авиагавани Внуково Виталий Ванцев выразил заинтересованность стать инвестором аэропорта Домодедово, который с июня находится в собственности государства. Об этом мужчина рассказал в интервью РБК.

«У нас хороший опыт есть. Поэтому мы готовы взяться за Домодедово», — сказал Ванцев в разговоре с корреспондентом РБК.

Ванцев отметил, что, несмотря на существующие сложности с финансированием в нынешней макроэкономической ситуации, он рассматривает возможность привлечения кредитных ресурсов для приобретения данного актива. По его мнению, решать затруднительное финансовое положение Домодедово должно не само государство, а стратегический инвестор.

«Государство точно не может оплачивать убытки Домодедово, потому что у него другие задачи. <...> Поэтому нужно искать стратегического инвестора, который может это сделать», — сообщил совладелец Внуково.

Ранее стало известно, что экс-владелец аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик подал иск в суд с просьбой приостановить национализацию воздушной гавани. Суд 17 июня 2025 года удовлетворил иск Генпрокуратуры и постановил передать имущественный комплекс аэропорта Домодедово в государственную собственность. Основанием для подачи иска Генпрокуратурой в суд послужили девять операций с активами группы Домодедово, проведенных начиная с 2016 года.

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Совладелец авиагавани Внуково Виталий Ванцев выразил заинтересованность стать инвестором аэропорта Домодедово, который с июня находится в собственности государства. Об этом мужчина рассказал в интервью РБК. «У нас хороший опыт есть. Поэтому мы готовы взяться за Домодедово», — сказал Ванцев в разговоре с корреспондентом РБК. Ванцев отметил, что, несмотря на существующие сложности с финансированием в нынешней макроэкономической ситуации, он рассматривает возможность привлечения кредитных ресурсов для приобретения данного актива. По его мнению, решать затруднительное финансовое положение Домодедово должно не само государство, а стратегический инвестор. «Государство точно не может оплачивать убытки Домодедово, потому что у него другие задачи. <...> Поэтому нужно искать стратегического инвестора, который может это сделать», — сообщил совладелец Внуково. Ранее стало известно, что экс-владелец аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик подал иск в суд с просьбой приостановить национализацию воздушной гавани. Суд 17 июня 2025 года удовлетворил иск Генпрокуратуры и постановил передать имущественный комплекс аэропорта Домодедово в государственную собственность. Основанием для подачи иска Генпрокуратурой в суд послужили девять операций с активами группы Домодедово, проведенных начиная с 2016 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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