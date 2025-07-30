Режим ЧС ввели в Петропавловске-Камчатском

Из-за произошедшего землетрясения на Камчатке режим чрезвычайной ситуации (ЧС) был введен в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщил глава города Евгений Беляев в соцсетях.
«В Петропавловске-Камчатском действует режим чрезвычайной ситуации в связи с произошедшим сегодня землетрясением. <...> Это означает, что все службы приведены в состояние повышенной готовности», — написал Беляев в своем telegram-канале.
Проведение обследования зданий продолжается. В первую очередь эксперты осмотрели учреждения социальной направленности. По предварительной информации, кроме здания детского сада, которое было на ремонте, серьезных повреждений не зафиксировано. То же касается и многоквартирных домов.
Ранее режим ЧС был введен в Северо-Курильском районе Сахалинской области. Там насчитывается 2 400 жителей. Все они были эвакуированы на возвышенность. Информации о серьезных повреждениях инфраструктуры и пострадавших не поступало.
В акватории Тихого океана вблизи побережья Камчатки в 11:24 по местному времени (2:24 мск) зарегистрировано землетрясение магнитудой порядка 8,7. Очаг подземных толчков находился на глубине 32 километров, примерно в 161 километре к востоку от Петропавловска-Камчатского. По информации сейсмологов, это самое мощное землетрясение в данном регионе с 1952 года. В связи с инцидентом объявлено предупреждение о возможном цунами, зафиксированы волны высотой до 4 метров. Власти Российской Федерации и Японии настоятельно рекомендуют жителям прибрежных территорий эвакуироваться в безопасные районы. URA.RU также ведет онлайн-трансляцию происходящего.
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