29 июля 2025

Паслер готовится представить свою предвыборную программу

© Служба новостей «URA.RU»
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Предвыборная программа Дениса Паслера уже согласована
Предвыборная программа Дениса Паслера уже согласована Фото:

Врио свердловского губернатора Паслер готовится представить свою предвыборную программу. Презентация пройдет на партийной конференции «Единой России» 12 августа, рассказал URA.RU источник.

В этот же день партийцы должны утвердить программу. Готовил ее замруководителя аппарата губернатора Вадим Дубичев, затем программу визировали экс-премьер Алексей Воробьев — глава Штаба общественной поддержки Паслера на выборах, советник губернатора Анатолий Гайда, замгубернатора-министр здравоохранения Татьяна Савинова и глава департамента информполитики Инна Аверкова.

Объем программы — порядка 25 страниц. Есть и формат поменьше — в виде брошюры. Именно ее будут раздавать свердловчанам. Сегодня программа ушла в печать.

Досрочные выборы губернатора Свердловской области состоятся 12-14 сентября. Свои кандидатуры помимо Паслера выдвинули депутаты заксобрания Рант Краев («Новые люди»), Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР), депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — за правду»), журналист Динамудин Садихов («Гражданская инициатива») и юрист Иван Волков («Российский Общенародный Союз»). Но муниципальный фильтр пройдут не все.

Сегодня последний день регистрации кандидатов, когда они могут донести подписи в свою поддержку. Документы принесли Паслер, Кузнецов, Ивачев, Каптюг и Краев. Больше новостей по теме — в сюжете URA.RU.

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Врио свердловского губернатора Паслер готовится представить свою предвыборную программу. Презентация пройдет на партийной конференции «Единой России» 12 августа, рассказал URA.RU источник. В этот же день партийцы должны утвердить программу. Готовил ее замруководителя аппарата губернатора Вадим Дубичев, затем программу визировали экс-премьер Алексей Воробьев — глава Штаба общественной поддержки Паслера на выборах, советник губернатора Анатолий Гайда, замгубернатора-министр здравоохранения Татьяна Савинова и глава департамента информполитики Инна Аверкова. Объем программы — порядка 25 страниц. Есть и формат поменьше — в виде брошюры. Именно ее будут раздавать свердловчанам. Сегодня программа ушла в печать. Досрочные выборы губернатора Свердловской области состоятся 12-14 сентября. Свои кандидатуры помимо Паслера выдвинули депутаты заксобрания Рант Краев («Новые люди»), Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР), депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — за правду»), журналист Динамудин Садихов («Гражданская инициатива») и юрист Иван Волков («Российский Общенародный Союз»). Но муниципальный фильтр пройдут не все. Сегодня последний день регистрации кандидатов, когда они могут донести подписи в свою поддержку. Документы принесли Паслер, Кузнецов, Ивачев, Каптюг и Краев. Больше новостей по теме — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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