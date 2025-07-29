Врио свердловского губернатора Паслер готовится представить свою предвыборную программу. Презентация пройдет на партийной конференции «Единой России» 12 августа, рассказал URA.RU источник.
В этот же день партийцы должны утвердить программу. Готовил ее замруководителя аппарата губернатора Вадим Дубичев, затем программу визировали экс-премьер Алексей Воробьев — глава Штаба общественной поддержки Паслера на выборах, советник губернатора Анатолий Гайда, замгубернатора-министр здравоохранения Татьяна Савинова и глава департамента информполитики Инна Аверкова.
Объем программы — порядка 25 страниц. Есть и формат поменьше — в виде брошюры. Именно ее будут раздавать свердловчанам. Сегодня программа ушла в печать.
Досрочные выборы губернатора Свердловской области состоятся 12-14 сентября. Свои кандидатуры помимо Паслера выдвинули депутаты заксобрания Рант Краев («Новые люди»), Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР), депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — за правду»), журналист Динамудин Садихов («Гражданская инициатива») и юрист Иван Волков («Российский Общенародный Союз»). Но муниципальный фильтр пройдут не все.
Сегодня последний день регистрации кандидатов, когда они могут донести подписи в свою поддержку. Документы принесли Паслер, Кузнецов, Ивачев, Каптюг и Краев. Больше новостей по теме — в сюжете URA.RU.
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