Алаудинов раскрыл, как ведут себя ВСУ у границы с Белгородской областью

Украинские военнослужащие фактически оставили попытки контрнаступательных действий против российских войск в приграничных районах Белгородской области. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
«Если противник раньше пытался продавиться на этом участке, сейчас он полностью перестал предпринимать эти попытки», — сказал Алаудинов. Его слова приводит РИА Новости.
Одной из главных причин этого Алаудинов назвал большие потери среди украинских солдат. Кроме того, отметил командир спецназа «Ахмат», продвижение ВСУ на Белгородскую и Курскую области не увенчалось для них успехом, что тоже сыграло свою роль в дальнейшем.
Ранее Алаудинов рассказал, какая ситуация происходит в Сумах. По его словам, украинские военнослужащие пытаются остановить продвижение ВС РФ, однако им это не удается. Российская армия продолжает теснить ВСУ в направлении главного города Сумской области.
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