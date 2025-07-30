Алаудинов раскрыл, как ведут себя ВСУ у границы с Белгородской областью

Алаудинов: ВСУ почти прекратили контратаки у границы с Белгородской областью
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ВСУ почти перестали контратаковать в Белгородской области из-за больших потерь личного состава, сообщил Алаудинов
ВСУ почти перестали контратаковать в Белгородской области из-за больших потерь личного состава, сообщил Алаудинов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военнослужащие фактически оставили попытки контрнаступательных действий против российских войск в приграничных районах Белгородской области. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Если противник раньше пытался продавиться на этом участке, сейчас он полностью перестал предпринимать эти попытки», — сказал Алаудинов. Его слова приводит РИА Новости.

Одной из главных причин этого Алаудинов назвал большие потери среди украинских солдат. Кроме того, отметил командир спецназа «Ахмат», продвижение ВСУ на Белгородскую и Курскую области не увенчалось для них успехом, что тоже сыграло свою роль в дальнейшем.

Ранее Алаудинов рассказал, какая ситуация происходит в Сумах. По его словам, украинские военнослужащие пытаются остановить продвижение ВС РФ, однако им это не удается. Российская армия продолжает теснить ВСУ в направлении главного города Сумской области.

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Украинские военнослужащие фактически оставили попытки контрнаступательных действий против российских войск в приграничных районах Белгородской области. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. «Если противник раньше пытался продавиться на этом участке, сейчас он полностью перестал предпринимать эти попытки», — сказал Алаудинов. Его слова приводит РИА Новости. Одной из главных причин этого Алаудинов назвал большие потери среди украинских солдат. Кроме того, отметил командир спецназа «Ахмат», продвижение ВСУ на Белгородскую и Курскую области не увенчалось для них успехом, что тоже сыграло свою роль в дальнейшем. Ранее Алаудинов рассказал, какая ситуация происходит в Сумах. По его словам, украинские военнослужащие пытаются остановить продвижение ВС РФ, однако им это не удается. Российская армия продолжает теснить ВСУ в направлении главного города Сумской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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