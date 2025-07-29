Алаудинов рассказал, что происходит в районе Сум

Украинские военнослужащие прикладывают усилия, чтобы остановить наступление российских солдат, но последние продвигаются дальше. Об этом сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
«ВСУ пытаются остановить продвижение наших сил на сумском направлении. Получается, что пытаются остановить подразделения Минобороны России, которые выдавив противника с территории Курской области, продвигаются теперь дальше в направлении Сум», — заявил Алаудинов. Его слова приводят РИА Новости. Также он отметил, что наступление ВС РФ продолжается в круглосуточном режиме.
Ранее генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщал, что российские войска уже провели успешную операцию по подавлению опорного пункта ВСУ на Сумском направлении, а основную часть украинских подразделений здесь составляют мобилизованные военные. Российские подразделения продолжают наступление, сокращая расстояние до центра города Сумы и отмечая продвижение на ряде участков фронта.
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