Мессенджер Max станет обязательным для подписания документов

Мессенджер Max стал обязательным инструментом для получения документов на электронную подпись в приложении «Госключ» для физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Об этом свидетельствует закон о национальном мессенджере, подписанный президентом России Владимиром Путиным.
«После назначения Max национальным мессенджером формат работы с электронной подписью для пользователей изменится: все документы на подпись будут приходить через этот сервис. Так власти рассчитывают увеличить его аудиторию», — пишет РБК со ссылкой на закон.
Как пояснили эксперты, теперь все документы, требующие электронной подписи в коммерческих системах — например, договоры при сделках с недвижимостью или регистрации сим-карт, — будут направляться пользователю через Max. После этого получатель обязан самостоятельно перенаправить документ в приложение «Госключ» для подписания с помощью усиленной квалифицированной или неквалифицированной электронной подписи.
В то же время порядок работы с документами из портала «Госуслуги» не изменился — они по-прежнему поступают напрямую в «Госключ». Изменения не затрагивают реализацию полномочий государственных органов: по закону требование об обязательном использовании Max для подписания документов не распространяется на такие случаи.
Национальным мессенджером был выбран Max согласно распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина, подписанному в середине июля. За развитие и сопровождение сервиса отвечает структура «Коммуникационная платформа», входящая в группу VK. Мессенджер должен объединить функции отечественных цифровых сервисов — государственных, финансовых и коммерческих — в одном приложении.
Большинство положений закона уже вступили в силу с момента его подписания. Нововведение направлено на формирование единой цифровой инфраструктуры для электронного документооборота и усиление позиций отечественных IT-решений на рынке.
Ранее на цифровой платформе Max была реализована интеграция системы автоматизированного анализа программного кода VK Security Gate, пишет «Царьград». Кроме того, внедрены решения на основе искусственного интеллекта, позволяющие осуществлять мониторинг и предоставлять рекомендации по оптимизации кода. VK Security Gate представляет собой продукт, созданный компанией VK. Система охватывает анализ порядка 1,5 миллиарда строк исходного кода, проводя непрерывную автоматическую проверку на наличие аномалий и уязвимостей.
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