Матвиенко ответила Трампу, кому следует адресовать его ультиматумы

Ультиматумы не приводят к урегулированию конфликтов, а если и стоит их выдвигать, то украинской стороне. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Если уж адресовать, как вы говорите, ультиматумы, то их надо адресовать украинской стороне, потому что именно они срывают мирные переговоры», — сказала Матвиенко на пресс-подходе в Женеве, комментируя высказывания президента США Дональда Трампа относительно сроков достижения договоренностей по Украине. Ее слова передает «Интерфакс».
Матвиенко отметила, что Россия с самого начала придерживается последовательной позиции: достижение долговременного мира возможно только при устранении первопричин конфликта. Она подчеркнула, что, по мнению Москвы, именно украинская сторона уклоняется от серьезных мирных переговоров.
Ранее Дональд Трамп заявил, что сокращает установленный им срок для переговоров между Москвой и Вашингтоном по украинскому вопросу до 10–12 дней. Он подчеркнул необходимость скорейших решений для достижения мира. По словам главы Совета Федерации, ультимативные требования не способствуют разрешению серьезных противоречий. Матвиенко считает, что обсуждение сроков в 10, 20 или 50 дней не имеет смысла, пока сохраняется установка на продолжение боевых действий.
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