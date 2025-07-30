В США пожаловались, что главный американский канал уступил RT

Экс-глава ЦРУ Клеппер: в США у RT больше аудитория, чем у CNN
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аудитория у RT больше, чем у CNN, заявил Клеппер
Аудитория у RT больше, чем у CNN, заявил Клеппер Фото:

Аудитория российского телеканала RT в США превысила аудиторию местного телеканала CNN. Об этом рассказал американский ведущий Рик Санчес, который ссылается на выступление в прямом эфире экс-руководителя ЦРУ Джеймса Клеппера.

«У RT — контролируемого российскими властями СМИ — в этой стране аудитория больше, чем у этого телеканала», — сказал Клеппер в эфире CNN. Фрагмент его выступления публикует RT. Санчес отметил, что несколько раз переслушал фрагмент из этого интервью, чтобы удостовериться, что ему не послышалось.

Ранее в Чили разгорелась общественная дискуссия по поводу появления телеканала RT в эфире национального Telecanal. С 15 июня российский медиаресурс транслируется на местном телевидении, что вызвало попытки цензуры и критику со стороны ряда чилийских СМИ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Аудитория российского телеканала RT в США превысила аудиторию местного телеканала CNN. Об этом рассказал американский ведущий Рик Санчес, который ссылается на выступление в прямом эфире экс-руководителя ЦРУ Джеймса Клеппера. «У RT — контролируемого российскими властями СМИ — в этой стране аудитория больше, чем у этого телеканала», — сказал Клеппер в эфире CNN. Фрагмент его выступления публикует RT. Санчес отметил, что несколько раз переслушал фрагмент из этого интервью, чтобы удостовериться, что ему не послышалось. Ранее в Чили разгорелась общественная дискуссия по поводу появления телеканала RT в эфире национального Telecanal. С 15 июня российский медиаресурс транслируется на местном телевидении, что вызвало попытки цензуры и критику со стороны ряда чилийских СМИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...