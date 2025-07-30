В США пожаловались, что главный американский канал уступил RT

Аудитория российского телеканала RT в США превысила аудиторию местного телеканала CNN. Об этом рассказал американский ведущий Рик Санчес, который ссылается на выступление в прямом эфире экс-руководителя ЦРУ Джеймса Клеппера.
«У RT — контролируемого российскими властями СМИ — в этой стране аудитория больше, чем у этого телеканала», — сказал Клеппер в эфире CNN. Фрагмент его выступления публикует RT. Санчес отметил, что несколько раз переслушал фрагмент из этого интервью, чтобы удостовериться, что ему не послышалось.
Ранее в Чили разгорелась общественная дискуссия по поводу появления телеканала RT в эфире национального Telecanal. С 15 июня российский медиаресурс транслируется на местном телевидении, что вызвало попытки цензуры и критику со стороны ряда чилийских СМИ.
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