Онколог рассказал о подробностях операции, которую проводил во время землетрясения на Камчатке

Во время землетрясения на Камчатке врач-онколог находился в операционной за выполнением сложного вмешательства, касающегося опухоли толстой кишки. Несмотря на чрезвычайную ситуацию и чувство страха, работа в операционной не прекращалась. Об этом URA.RU сообщил сам хирург.
«Все работали в штатном режиме, тут по-другому нельзя. Конечно, страшно, но что делать... Операция была по удалению опухоли толстой кишки», — рассказал врач в разговоре с корреспондентом URA.RU.
По словам врача, одновременно с ним в соседней операционной проходила еще одна хирургическая процедура. Врачи и медперсонал не растерялись и продолжили оказывать помощь пациентам, несмотря на ощутимые подземные толчки.
Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов отдал распоряжение, согласно которому медицинские работники из онкологического диспансера, не прервавшие хирургическое вмешательство во время мощного землетрясения, будут представлены к государственным наградам. Глава региона отметил, что поручил подготовить необходимые документы для награждения сотрудников, проявивших выдержку и высокий профессионализм в чрезвычайной ситуации.
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