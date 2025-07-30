Зеленский построит четыре дворца под Киевом

Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение планируют построить четыре роскошных дворца в поселке Козин под Киевом. Об этом сообщил украинский блогер Анатолий Шарий.
«По моей информации, на самом деле наши элитарные правители настолько сошли с ума, что в элитном Козине под Киевом решили построить четыре дворца», — написал Шарий в своем telegram-канале. По его словам, резиденции предназначались для самого Зеленского, главы его офиса Андрея Ермака, бывшего вице-премьера Алексея Чернышова и бизнесмена Тимура Миндича.
Шарий утверждает, что проект строительства элитных объектов был известен Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ), вокруг которого в последнее время разгорелся политический скандал. Поселок Козин под Киевом традиционно ассоциируется с элитной недвижимостью и резиденциями украинских политиков и бизнесменов.
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