Зеленский построит четыре дворца под Киевом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Резиденции предназначались для самого Зеленского, Ермака, Чернышова и Миндича
Резиденции предназначались для самого Зеленского, Ермака, Чернышова и Миндича Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение планируют построить четыре роскошных дворца в поселке Козин под Киевом. Об этом сообщил украинский блогер Анатолий Шарий.

«По моей информации, на самом деле наши элитарные правители настолько сошли с ума, что в элитном Козине под Киевом решили построить четыре дворца», — написал Шарий в своем telegram-канале. По его словам, резиденции предназначались для самого Зеленского, главы его офиса Андрея Ермака, бывшего вице-премьера Алексея Чернышова и бизнесмена Тимура Миндича.

Шарий утверждает, что проект строительства элитных объектов был известен Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ), вокруг которого в последнее время разгорелся политический скандал. Поселок Козин под Киевом традиционно ассоциируется с элитной недвижимостью и резиденциями украинских политиков и бизнесменов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение планируют построить четыре роскошных дворца в поселке Козин под Киевом. Об этом сообщил украинский блогер Анатолий Шарий. «По моей информации, на самом деле наши элитарные правители настолько сошли с ума, что в элитном Козине под Киевом решили построить четыре дворца», — написал Шарий в своем telegram-канале. По его словам, резиденции предназначались для самого Зеленского, главы его офиса Андрея Ермака, бывшего вице-премьера Алексея Чернышова и бизнесмена Тимура Миндича. Шарий утверждает, что проект строительства элитных объектов был известен Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ), вокруг которого в последнее время разгорелся политический скандал. Поселок Козин под Киевом традиционно ассоциируется с элитной недвижимостью и резиденциями украинских политиков и бизнесменов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...