В Кремле прокомментировали землетрясение на Камчатке

Во время землетрясения на Камчатке обошлось без жертв, потому что вовремя сработали все системы оповещения и оперативные службы. Оправдала себя и сейсмоустойчивость зданий. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Своевременно сработали все системы оповещения. Была организована эвакуация населения <…> Сейсмоустойчивость зданий себя оправдала. Слава богу, нет никаких жертв», — сказал Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
В акватории Тихого океана вблизи побережья Камчатки в 11:24 по местному времени (2:24 мск) зарегистрировано землетрясение магнитудой порядка 8,7. Очаг подземных толчков находился на глубине 32 километров, примерно в 161 километре к востоку от Петропавловска-Камчатского. По информации сейсмологов, это самое мощное землетрясение в данном регионе с 1952 года. В связи с инцидентом объявлено предупреждение о возможном цунами, зафиксированы волны высотой до 4 метров. Власти Российской Федерации и Японии настоятельно рекомендовали жителям прибрежных территорий эвакуироваться в безопасные районы. В результате землетрясения, произошедшего на Камчатке, пострадали четыре человека, включая одного ребенка.
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