112: взрослые и ребенок пострадали во время землетрясения на Камчатке

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Пострадавшие при землетрясении на Камчатке отделались легкими ушибами
Пострадавшие при землетрясении на Камчатке отделались легкими ушибами Фото:
новость из сюжета
На Камчатку и Сахалин обрушилось сильнейшее за десятилетия землетрясение

В результате землетрясения, произошедшего на Камчатке, пострадали четыре человека, включая одного ребенка. Об этом пишет telegram-канал 112.

«Четыре человека пострадали во время землетрясения на Камчатке. Среди пострадавших ребенок», — говорится в сообщении 112.

Два пациента были доставлены в больницу, однако их состояние не вызывает опасений — у них диагностированы незначительные ушибы. На данный момент в Сахалинской области случаев обращения за медицинской помощью не зафиксировано.

Ранее в Петропавловске-Камчатском был введен режим ЧС. Все службы города были приведены в состояние повышенной готовности. На данный момент там проходит оценка ущерба зданиям соцфонда и многоквартирным домам. Такой же режим был введен и в Северо-Курильском районе Сахалинской области. Там насчитывается 2 400 жителей. Все они были эвакуированы на возвышенность.

В акватории Тихого океана вблизи побережья Камчатки в 11:24 по местному времени (2:24 мск) зарегистрировано землетрясение магнитудой порядка 8,7. Очаг подземных толчков находился на глубине 32 километров, примерно в 161 километре к востоку от Петропавловска-Камчатского. По информации сейсмологов, это самое мощное землетрясение в данном регионе с 1952 года. В связи с инцидентом объявлено предупреждение о возможном цунами, зафиксированы волны высотой до 4 метров. Власти Российской Федерации и Японии настоятельно рекомендуют жителям прибрежных территорий эвакуироваться в безопасные районы. URA.RU также ведет онлайн-трансляцию происходящего.

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В результате землетрясения, произошедшего на Камчатке, пострадали четыре человека, включая одного ребенка. Об этом пишет telegram-канал 112. «Четыре человека пострадали во время землетрясения на Камчатке. Среди пострадавших ребенок», — говорится в сообщении 112. Два пациента были доставлены в больницу, однако их состояние не вызывает опасений — у них диагностированы незначительные ушибы. На данный момент в Сахалинской области случаев обращения за медицинской помощью не зафиксировано. Ранее в Петропавловске-Камчатском был введен режим ЧС. Все службы города были приведены в состояние повышенной готовности. На данный момент там проходит оценка ущерба зданиям соцфонда и многоквартирным домам. Такой же режим был введен и в Северо-Курильском районе Сахалинской области. Там насчитывается 2 400 жителей. Все они были эвакуированы на возвышенность. В акватории Тихого океана вблизи побережья Камчатки в 11:24 по местному времени (2:24 мск) зарегистрировано землетрясение магнитудой порядка 8,7. Очаг подземных толчков находился на глубине 32 километров, примерно в 161 километре к востоку от Петропавловска-Камчатского. По информации сейсмологов, это самое мощное землетрясение в данном регионе с 1952 года. В связи с инцидентом объявлено предупреждение о возможном цунами, зафиксированы волны высотой до 4 метров. Власти Российской Федерации и Японии настоятельно рекомендуют жителям прибрежных территорий эвакуироваться в безопасные районы. URA.RU также ведет онлайн-трансляцию происходящего.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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