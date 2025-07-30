112: взрослые и ребенок пострадали во время землетрясения на Камчатке

В результате землетрясения, произошедшего на Камчатке, пострадали четыре человека, включая одного ребенка. Об этом пишет telegram-канал 112.
«Четыре человека пострадали во время землетрясения на Камчатке. Среди пострадавших ребенок», — говорится в сообщении 112.
Два пациента были доставлены в больницу, однако их состояние не вызывает опасений — у них диагностированы незначительные ушибы. На данный момент в Сахалинской области случаев обращения за медицинской помощью не зафиксировано.
Ранее в Петропавловске-Камчатском был введен режим ЧС. Все службы города были приведены в состояние повышенной готовности. На данный момент там проходит оценка ущерба зданиям соцфонда и многоквартирным домам. Такой же режим был введен и в Северо-Курильском районе Сахалинской области. Там насчитывается 2 400 жителей. Все они были эвакуированы на возвышенность.
В акватории Тихого океана вблизи побережья Камчатки в 11:24 по местному времени (2:24 мск) зарегистрировано землетрясение магнитудой порядка 8,7. Очаг подземных толчков находился на глубине 32 километров, примерно в 161 километре к востоку от Петропавловска-Камчатского. По информации сейсмологов, это самое мощное землетрясение в данном регионе с 1952 года. В связи с инцидентом объявлено предупреждение о возможном цунами, зафиксированы волны высотой до 4 метров. Власти Российской Федерации и Японии настоятельно рекомендуют жителям прибрежных территорий эвакуироваться в безопасные районы. URA.RU также ведет онлайн-трансляцию происходящего.
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