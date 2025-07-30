Песков признался, как в Кремле отнеслись к ультиматуму Трампа

Песков: Кремль принимает все заявления Трампа к сведению
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кремле знают о заявлениях американского лидера
В Кремле знают о заявлениях американского лидера Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Все заявления главы Белого дома Дональда Трампа в Кремле фиксируются. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, знают ли в Москве о решении американского лидера сократить срок ранее поставленного России ультиматума.

«Мы продолжаем фиксировать все заявления, которые поступают от президента Трампа, от других международных представителей на этот счет», — сказал Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Трамп, ранее определивший 50-дневный период для достижения соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной, сократил этот срок до 10 дней. В случае неудачных переговоров Соединенные Штаты намерены ввести новые импортные пошлины и санкционные меры. Аналитики отмечают, что возможность введения дополнительных пошлин в отношении государств, приобретающих российскую нефть, включая Китай, Индию и Турцию, может привести к серьезной торговой эскалации на глобальном уровне.

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Все заявления главы Белого дома Дональда Трампа в Кремле фиксируются. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, знают ли в Москве о решении американского лидера сократить срок ранее поставленного России ультиматума. «Мы продолжаем фиксировать все заявления, которые поступают от президента Трампа, от других международных представителей на этот счет», — сказал Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Трамп, ранее определивший 50-дневный период для достижения соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной, сократил этот срок до 10 дней. В случае неудачных переговоров Соединенные Штаты намерены ввести новые импортные пошлины и санкционные меры. Аналитики отмечают, что возможность введения дополнительных пошлин в отношении государств, приобретающих российскую нефть, включая Китай, Индию и Турцию, может привести к серьезной торговой эскалации на глобальном уровне.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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