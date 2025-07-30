Наводнение затопило ключевые рыбные предприятия Сахалина после землетрясения

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Все сотрудники эвакуированы, пострадавших среди персонала нет
Все сотрудники эвакуированы, пострадавших среди персонала нет Фото:
новость из сюжета
На Камчатку и Сахалин обрушилось сильнейшее за десятилетия землетрясение

После мощного землетрясения на Камчатке на Сахалине произошли масштабные наводнения. Затоплены рыбоперерабатывающий завод «Алаид», предприятия «СК БСФ» и «Гранис». Кроме того, подтоплены рыбоводные цеха ООО «Азимут». Об этом сообщает Росрыболовство.

«На данный момент в Сахалинской области зафиксировано затопление рыбоперерабатывающего завода „Алаид“, предприятий АО „СК БСФ“ и ООО „Гранис“, а также подтопление рыбоводных цехов рыборазводного завода ООО „Азимут“», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. Все сотрудники эвакуированы, пострадавших среди персонала нет.

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заслушал доклады о ситуации от глав территориальных управлений ведомства. Несмотря на происшествие, промысел водных биоресурсов на Сахалине продолжается в штатном режиме. Исключение составляют прибрежные районы, где из-за подтоплений и угрозы повторных природных явлений деятельность временно приостановлена. Внутренняя акватория морского терминала Северо-Курильск морского порта Невельск закрыта для судоходства до завершения инспекционных обследований.

Землетрясение 30 июля стало самым сильным на Камчатке с 1952 года. В регионе была объявлена угроза цунами. На Камчатке зафиксированы разрушения зданий и пострадавшие, в Сахалинской области жертв и значительных разрушений не зарегистрировано.

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После мощного землетрясения на Камчатке на Сахалине произошли масштабные наводнения. Затоплены рыбоперерабатывающий завод «Алаид», предприятия «СК БСФ» и «Гранис». Кроме того, подтоплены рыбоводные цеха ООО «Азимут». Об этом сообщает Росрыболовство. «На данный момент в Сахалинской области зафиксировано затопление рыбоперерабатывающего завода „Алаид“, предприятий АО „СК БСФ“ и ООО „Гранис“, а также подтопление рыбоводных цехов рыборазводного завода ООО „Азимут“», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. Все сотрудники эвакуированы, пострадавших среди персонала нет. Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заслушал доклады о ситуации от глав территориальных управлений ведомства. Несмотря на происшествие, промысел водных биоресурсов на Сахалине продолжается в штатном режиме. Исключение составляют прибрежные районы, где из-за подтоплений и угрозы повторных природных явлений деятельность временно приостановлена. Внутренняя акватория морского терминала Северо-Курильск морского порта Невельск закрыта для судоходства до завершения инспекционных обследований. Землетрясение 30 июля стало самым сильным на Камчатке с 1952 года. В регионе была объявлена угроза цунами. На Камчатке зафиксированы разрушения зданий и пострадавшие, в Сахалинской области жертв и значительных разрушений не зарегистрировано.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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